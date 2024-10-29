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انطلاق (مبادرة مستقبل الاستثمار) بالرياض بمشاركة ممثلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وزيرة المالية الكويتية

10/29/2024 4:37:30 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 29 - 10 (كونا) -- انطلقت في الرياض اليوم الثلاثاء أعمال الدورة الثامنة من (مبادرة مستقبل الاستثمار) بحضور ممثلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام.
وقال محافظ (صندوق الاستثمارات العامة السعودي) ياسر الرميان في افتتاح فعاليات المبادرة ب (مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات) تحت شعار (أفق لا متناه.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد) ان "صندوق الاستثمارات العامة أسس أكثر من 92 شركة تستثمر بكثافة في قطاعات مهمة وواعدة" موضحا انه على مدار سبع سنوات سهلت (مبادرة مستقبل الاستثمار) صفقات تتجاوز 125 مليار دولار.
واشار الرميان إلى انه بحلول 2030 من المتوقع ان تتفوق اقتصادات الأسواق الناشئة على الأسواق المتقدمة.
وبعد كلمة الرميان الافتتاحية انطلقت أول جلسات (مبادرة مستقبل الاستثمار) لمناقشة فرص التعاون لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي.
وتركز الدورة الحالية للمبادرة هذا العام على استراتيجيات جديدة لمواجهة ومعالجة التحديات العالمية ودور إفريقيا في الاقتصاد العالمي وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية والهياكل الداخلية والجوانب العملية للاستثمارات.
ويحضر المبادرة التي تأتي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في (مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات) أكثر من خمسة آلاف مشارك و500 متحدث من حوالي 90 دولة بينهم رؤساء دول وحكومات وقادة شركات عالمية كبرى من مختلف القطاعات.(النهاية) خ ن ش / ن س ع

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