انطلاق (مبادرة مستقبل الاستثمار) بالرياض بمشاركة ممثلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وزيرة المالية الكويتية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 29 - 10 (كونا) -- انطلقت في الرياض اليوم الثلاثاء أعمال الدورة الثامنة من (مبادرة مستقبل الاستثمار) بحضور ممثلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزيرة
المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام.
وقال محافظ (صندوق الاستثمارات العامة السعودي) ياسر الرميان في افتتاح فعاليات المبادرة ب (مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات) تحت شعار (أفق لا متناه.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد) ان "صندوق الاستثمارات العامة أسس أكثر من 92 شركة تستثمر بكثافة في قطاعات مهمة وواعدة" موضحا انه على مدار سبع سنوات سهلت (مبادرة مستقبل الاستثمار) صفقات تتجاوز 125 مليار دولار.
واشار الرميان إلى انه بحلول 2030 من المتوقع ان تتفوق اقتصادات الأسواق الناشئة على الأسواق المتقدمة.
وبعد كلمة الرميان الافتتاحية انطلقت أول جلسات (مبادرة مستقبل الاستثمار) لمناقشة فرص التعاون لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي.
وتركز الدورة الحالية للمبادرة هذا العام على استراتيجيات جديدة لمواجهة ومعالجة التحديات العالمية ودور إفريقيا في الاقتصاد العالمي وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية والهياكل الداخلية والجوانب العملية للاستثمارات.
ويحضر المبادرة التي تأتي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في (مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات) أكثر من خمسة آلاف مشارك و500 متحدث من حوالي 90 دولة بينهم رؤساء دول وحكومات وقادة شركات عالمية كبرى من مختلف القطاعات.(النهاية) خ ن ش / ن س ع
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