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3 أعراض لسرطان الأمعاء.. أحدها يحدث أثناء النوم

10/29/2024 4:35:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يمكن أن يساعد الانتباه إلى بعض الأعراض مبكرا على رفع نسب النجاح في الشفاء من سرطان الأمعاء.
ويوصي الخبراء بضرورة المراجعة الطبية العاجلة في حال ظهور أعراض معينة كمؤشرات خطر، بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".
ما هذه الأعراض؟
- فقر الدم: يعد من المؤشرات التي قد تدل على وجود مشكلة في الأمعاء.
قال مركز سرطان الأمعاء في المملكة المتحدة: "إذا كنت تشعر بالتعب الشديد طوال الوقت (الإرهاق) ولكنك لا تعرف السبب، فمن المهم التحدث مع طبيبك حتى يتمكن من مساعدتك في العثور على السبب، قد يكون سبب هذا التعب هو نقص خلايا الدم الحمراء السليمة في الجسم، وهو ما يعرف بفقر الدم".
- التعرق الليلي: يمكن أن يكون أحد أعراض بعض أنواع السرطان. وبحسب الخبراء: "فكر في مراجعة الطبيب إذا حدث التعرق الليلي بانتظام وعطل عادات نومك، خاصة إذا كنت تعاني من الحمى، أو فقدان الوزن غير المبرر، أو أعراض أخرى".
- تدلي المستقيم: تحدث حالة تدلي المستقيم عندما يهبط المستقيم (أي آخر جزء من الأمعاء الغليظة) من موضعه الطبيعي ضمن منطقة الحوض.
يعد تدلي المستقيم من الأعراض الشائعة لسرطان الأمعاء.
أعراض شائعة لسرطان الأمعاء
- ألم البطن.
- اصفرار الجلد وبياض العينين، أو ما يعرف باليرقان.
- الشعور بالضعف أو التعب الشديد.
- الغثيان.
- القيء.
- فقدان الوزن من دون تعمد ذلك.
- وجود دم في البراز وتغير لونه إلى الأحمر أو الأسود.
- الإسهال المائي.

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