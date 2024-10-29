لماذا يجب تهوية المنزل حتى في الطقس البارد؟

أعلنت الدكتورة تاتيانا تارادييفا أخصائية أمراض الباطنية أنه من الضروري تهوية المنزل حتى في موسم البرد بصورة دورية لتجنب المشكلات الصحية والاحتفاظ بالقدرة على أداء العمل.



وتقول: "الهواء النقي ضروري للطاقة والنشاط الحيوي لجميع خلايا الجسم، لأن مستوى الأكسجين في مكان مغلق عديم التهوية ينخفض تدريجيا مقابل ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون، ما يؤدي إلى سوء الحالة الصحية العامة والصداع وانخفاض الأداء، وضعف الدورة الدموية الدماغية وارتفاع مستوى ضغط الدم.

وبالإضافة إلى ذلك، تتكاثر وتنشط البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة وكذلك المواد المسببة للحساسية في غرفة عديمة التهوية".



وتشير الطبيبة، إلى أن هذا يزيد من خطر انتقال الفيروسات والحساسية وأمراض الجهاز التنفسي المختلفة. لذلك توصي بضرورة تهوية المنزل كل 1.5-2 ساعة حتى في الطقس البارد وذلك بفتح النوافذ في غرف المنزل الواحدة بعد الأخرى لمدة 5-10 دقائق في كل مرة لتجديد الهواء في الغرفة بسرعة، أو عن طريق فتحها في حالة عدم وجود أحد في المنزل. كما لا تنصح باستخدام أجهزة ترطيب الهواء ومكيفات الهواء لأنها لا تحسن مستوى الأكسجين في الغرف.



وتقول: "للحفاظ على مناخ صحي داخل المنزل خلال موسم البرد، يجب تهويته بانتظام، وخاصة غرف النوم وغرف الأطفال لأن نقص الأكسجين يمكن أن يؤدي إلى التعب والشعور بالضيق".



وهناك وفقا لها طريقة أخرى لتزويد المنزل بالهواء النقي، باستخدام جهاز تهوية يسحب الهواء من خارج المنزل وينقيه من مسببات الحساسية والغبار وغازات عوادم السيارات، ما يسمح بعدم فتح نوافذ المنزل في الطقس البارد. وبالإضافة إلى ذلك معظم هذه الأجهزة تسخن الهواء أيضا.RT