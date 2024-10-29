مشروب صحي شائع قد يضر بصحة الأسنان

حذر طبيب أسنان من مخاطر مشروب أصبح شائعا بين محبي التغذية الصحية ومؤثري "إنستغرام".





وأوضح أندريه بوزيك، جراح الفم في عيادة Dentum، أن مشروب الماء بالليمون يمكن أن يسبب أضرارا للأسنان، على الرغم من فوائده المحتملة في إزالة السموم وتعزيز فيتامين "سي".



وقال بوزيك إن عصير الليمون يتمتع بمستوى حموضة مرتفع جدا (pH حوالي 2)، ما يجعله ضارا لمينا الأسنان، وهي الطبقة الخارجية التي تحمي الأسنان. ولا يمكن عكس تآكل المينا، كما يزيد من خطر حدوث مشاكل مثل التسوس وزيادة الحساسية.



مضيفا: "بمجرد تآكل مينا الأسنان، لا تنمو مرة أخرى، ما يجعل الأسنان أكثر عرضة للتسوس". وعندما تتآكل المينا، يصبح العاج الداخلي (الأكثر ليونة) معرضا للضرر، ما يؤدي إلى مشاكل مثل الحساسية المفرطة للأطعمة والمشروبات الساخنة والباردة، وزيادة خطر التسوس وتغير لون الأسنان.



ولكن هذا لا يعني أنه يجب عليك التخلي عن شرب الماء بالليمون تماما. وأوصى بوزيك باستخدام شفّاطة (أنبوب الشرب) لتقليل تلامس المشروب الحمضي مع الأسنان، بالإضافة إلى شطف الفم بالماء بعد الشرب لتخفيف الحموضة.

كما نصح بعدم تنظيف الأسنان بالفرشاة مباشرة بعد شرب ماء الليمون، بل الانتظار لمدة 30 دقيقة.



ويمكن أيضا تقليل الضرر من خلال تناول ماء الليمون مرة واحدة في اليوم، أو التفكير في بدائل أقل حموضة مثل الخيار أو الماء المنقوع بالنعناع.



ويُعتبر استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد إجراء وقائيا، حيث يساعد الفلورايد في تقوية مينا الأسنان ويوفر حماية إضافية من التآكل.RT