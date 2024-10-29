ماذا سيحدث لجسمك إذا مارست تمرين القرفصاء 100 مرة يومياً؟

أكد الخبراء أن إضافة تمارين القرفصاء إلى روتينك اليومي يمكن أن يكون لها تأثير عميق على صحتك. فقد كشفت إحدى الدراسات، التي شملت 18 رجلاً يعانون من زيادة الوزن والسمنة، عن أن أداء 100 تمرين قرفصاء يومياً -مقسَّمة إلى 10 تمارين كل 45 دقيقة- قد يحسن بشكل كبير من قدرة الجسم على التحكم في نسبة السكر في الدم.



وناقشت مجلة ((نيوزويك)) الدراسة التي أجراها علماء من تشجيانغ في الصين وجامعة جنوب شرق فنلندا للعلوم التطبيقية، مع ميغان كوين، إخصائية التغذية الأميركية.



وقالت كوين: ((تمارين القرفصاء يمكن أن تكون مفيدة للجسم ككل في عدة محاور. فهذه التمارين تنشِّط العضلات التي تعد الأكبر في الجسم ومن بين أقوى عضلاته، وهي عضلات الساقين والأرداف والوركين. ويسمح حجمها وقوتها بحرق سعرات حرارية أكبر واستخدام الغلوكوز في أثناء التمرين. هذا هو السبب في أنها يمكن أن تُحدث تغييرات مؤثرة في التمثيل الغذائي العام وحرق الطاقة والسعرات الحرارية)).



وتابعت: ((بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه التمارين على تحسين كفاءة الخلايا العضلية، مما يعزز قدرتها على تقليل مقاومة الإنسولين والوقاية من مرض السكري)).



وبينما ركزت الدراسة على وجه التحديد على الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، فقد أشارت كوين إلى أن هذه الفوائد تمتد إلى الأشخاص من الجنسين ومن جميع أنواع الجسم والأعمار.-(وكالات)