ماذا سيحدث لجسمك إذا مارست تمرين القرفصاء 100 مرة يومياً؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد الخبراء أن إضافة تمارين القرفصاء إلى روتينك اليومي يمكن أن يكون لها تأثير عميق على صحتك. فقد كشفت إحدى الدراسات، التي شملت 18 رجلاً يعانون من زيادة الوزن والسمنة، عن أن أداء 100 تمرين قرفصاء يومياً -مقسَّمة إلى 10 تمارين كل 45 دقيقة- قد يحسن بشكل كبير من قدرة الجسم على التحكم في نسبة السكر في الدم.
وناقشت مجلة ((نيوزويك)) الدراسة التي أجراها علماء من جامعة تشجيانغ في الصين وجامعة جنوب شرق فنلندا للعلوم التطبيقية، مع ميغان كوين، إخصائية التغذية الأميركية.
وقالت كوين: ((تمارين القرفصاء يمكن أن تكون مفيدة للجسم ككل في عدة محاور. فهذه التمارين تنشِّط العضلات التي تعد الأكبر في الجسم ومن بين أقوى عضلاته، وهي عضلات الساقين والأرداف والوركين. ويسمح حجمها وقوتها بحرق سعرات حرارية أكبر واستخدام الغلوكوز في أثناء التمرين. هذا هو السبب في أنها يمكن أن تُحدث تغييرات مؤثرة في التمثيل الغذائي العام وحرق الطاقة والسعرات الحرارية)).
وتابعت: ((بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه التمارين على تحسين كفاءة الخلايا العضلية، مما يعزز قدرتها على تقليل مقاومة الإنسولين والوقاية من مرض السكري)).
وبينما ركزت الدراسة على وجه التحديد على الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، فقد أشارت كوين إلى أن هذه الفوائد تمتد إلى الأشخاص من الجنسين ومن جميع أنواع الجسم والأعمار.-(وكالات)
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