الردايدة: نتطلع للتعاون مع الشباب لتحقيق أهداف الأردن لرفع مناعتنا المناخية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فرح عطيات
عمان- اكد وزير البيئة د. معاوية الردايدة، أهمية تعزيز التعاون بين الأطراف المشاركة وأصحاب المصلحة الفاعلين في العمل المناخي بالأردن، بما في ذلك ممثلو القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والإعلام، والشركاء الدوليون والشباب.
جاء ذلك في نطاق ورشة لجلسة حوارية دعت الوزارة اليها أمس، المسجلين في قمة المناخ "كوب 29" التي ستعقد في أذربيجان مطلع الشهر المقبل.
وقال الردايدة في كلمته الافتتاحية أمس خلال الجلسة، "أن الورشة تشكل جزءا أساسيا من الاستعدادات الوطنية للمشاركة في مؤتمر الأطراف، مع عرض التحضيرات المتعلقة بقمة المناخ، وتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز مساهمة الأردن في التصدي للتغير المناخي".
وأعرب عن "تطلع وزارته التعاون المستمر مع الشباب والجهات المعنية في تحقيق أهداف الأردن المشتركة الرامية لرفع مناعة الأردن في ظل التحديات المناخية، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي من خلال الوظائف والاستثمارات والابتكارات الخضراء".
وأشار في الجلسة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ايبرت الألمانية، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، إلى "أن الجلسة ستقدم نظرة شاملة على أحدث التطورات بجهود الأردن بشأن التعامل مع التحديات المناخية، وتسليط الضوء على أهداف المشاركة الأردنية في مؤتمر الأطراف".
وتطرق الوزير لأهمية القمة للعام الحالي، بحيث تسعى المحاور التي حددتها رئاسة المؤتمر إلى تمكين العمل المناخي، ورفع سقف الطموح العالمي للبقاء ضمن 1.5 درجة مئوية.
عالميا، أكد الردايدة "أن هنالك الكثير من العمل للسير على المسار الصحيح، للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، إذ إن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات حقيقية وفعلية للتصدي لأزمة المناخ".
وأجمل التوقعات من القمة الأذرية المقبلة بـ"اتخاذ حكومات الأطراف، قرارات وضع هدف كمي جماعي جديد بشأن تمويل المناخ، والاتفاق حول المادة (6) من اتفاق باريس، والحث على تسريع الطموح في جولة التحديثات المقبلة للمساهمات المحددة وطنيا للدول، المقرر تسليمها العام المقبل".
وقدم الممثل المقيم للمعهد العالمي في الأردن كريستوف اسكوت استعراضا لمشروع إقليمي تبلغ قيمته 2.6 مليون دولار، ويستهدف: الأردن، لبنان، فلسطين، العراق وعمان، سيجري إطلاقه رسميا في القمة في منتصف الشهر المقبل، بهدف تسهيل وصول القطاع الخاص في البلدان الثلاثة الى التمويلات الخضراء والمناخية.
ولفت اسكوت، إلى أن هنالك فعاليات ستعقد في هذا الإطار، من بينها توقيع مذكرة تفاهم بين الأردن والنرويج بشأن المادة (6) في الـ19 من الشهر المقبل، في وقت ستتاح فيه الفرصة لللمشاركة في الحدث الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ويتعلق بالسياحة المستدامة والتنقل لعرض المشروع الإقليمي.
فيما استعرضت رئيسة قسم التغير المناخي في الجمعية العلمية الملكية ربى عجور، جهود الأردن في إطار تعزيز الشفافية في اتفاقية باريس، لافتة إلى "أنه من المتوقع إنجاز أول تقرير شفافية سنوي للأردن في نهاية كانون الأول (ديسمبر) العام المقبل، بينما سيطلق الثاني إلى جانب تقرير البلاغات الوطني الخامس في العام المقبل أيضا".
وفي الجلسة الحوارية، تطرقت مسؤولة المناخ والطاقة والبيئة بوزارة الخارجية البريطانية ربى الزعبي إلى برنامج جاهز سيجري تنفيذه بين المملكة المتحدة والأردن، وهو يأتي استجابة لمترابطة اللاجئين والمناخ، ويعد نموذجا محفزا لبناء القدرة على التكيف مع المناخ لدى الفئات الأكثر ضعفا.
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