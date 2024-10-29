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الردايدة: نتطلع للتعاون مع الشباب لتحقيق أهداف الأردن لرفع مناعتنا المناخية

10/29/2024 4:34:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






عمان- اكد وزير البيئة د. معاوية الردايدة، أهمية تعزيز التعاون بين الأطراف المشاركة وأصحاب المصلحة الفاعلين في العمل المناخي بالأردن، بما في ذلك ممثلو القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والإعلام، والشركاء الدوليون والشباب.
 جاء ذلك في نطاق ورشة لجلسة حوارية دعت الوزارة اليها أمس، المسجلين في قمة المناخ "كوب 29" التي ستعقد في أذربيجان مطلع الشهر المقبل.
وقال الردايدة في كلمته الافتتاحية أمس خلال الجلسة، "أن الورشة تشكل جزءا أساسيا من الاستعدادات الوطنية للمشاركة في مؤتمر الأطراف، مع عرض التحضيرات المتعلقة بقمة المناخ، وتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز مساهمة الأردن في التصدي للتغير المناخي".
وأعرب عن "تطلع وزارته التعاون المستمر مع الشباب والجهات المعنية في تحقيق أهداف الأردن المشتركة الرامية لرفع مناعة الأردن في ظل التحديات المناخية، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي من خلال الوظائف والاستثمارات والابتكارات الخضراء".
وأشار في الجلسة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ايبرت الألمانية، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، إلى "أن الجلسة ستقدم نظرة شاملة على أحدث التطورات بجهود الأردن بشأن التعامل مع التحديات المناخية، وتسليط الضوء على أهداف المشاركة الأردنية في مؤتمر الأطراف".
وتطرق الوزير لأهمية القمة للعام الحالي، بحيث تسعى المحاور التي حددتها رئاسة المؤتمر إلى تمكين العمل المناخي، ورفع سقف الطموح العالمي للبقاء ضمن 1.5 درجة مئوية.
عالميا، أكد الردايدة "أن هنالك الكثير من العمل للسير على المسار الصحيح، للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، إذ إن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات حقيقية وفعلية للتصدي لأزمة المناخ".
وأجمل التوقعات من القمة الأذرية المقبلة بـ"اتخاذ حكومات الأطراف، قرارات وضع هدف كمي جماعي جديد بشأن تمويل المناخ، والاتفاق حول المادة (6) من اتفاق باريس، والحث على تسريع الطموح في جولة التحديثات المقبلة للمساهمات المحددة وطنيا للدول، المقرر تسليمها العام المقبل".
وقدم الممثل المقيم للمعهد العالمي في الأردن كريستوف اسكوت استعراضا لمشروع إقليمي تبلغ قيمته 2.6 مليون دولار، ويستهدف: الأردن، لبنان، فلسطين، العراق وعمان، سيجري إطلاقه رسميا في القمة في منتصف الشهر المقبل، بهدف تسهيل وصول القطاع الخاص في البلدان الثلاثة الى التمويلات الخضراء والمناخية.
ولفت اسكوت، إلى أن هنالك فعاليات ستعقد في هذا الإطار، من بينها توقيع مذكرة تفاهم بين الأردن والنرويج بشأن المادة (6) في الـ19 من الشهر المقبل، في وقت ستتاح فيه الفرصة لللمشاركة في الحدث الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ويتعلق بالسياحة المستدامة والتنقل لعرض المشروع الإقليمي.
فيما استعرضت رئيسة قسم التغير المناخي في الجمعية العلمية الملكية ربى عجور، جهود الأردن في إطار تعزيز الشفافية في اتفاقية باريس، لافتة إلى "أنه من المتوقع إنجاز أول تقرير شفافية سنوي للأردن في نهاية كانون الأول (ديسمبر) العام المقبل، بينما سيطلق الثاني إلى جانب تقرير البلاغات الوطني الخامس في العام المقبل أيضا".
وفي الجلسة الحوارية، تطرقت مسؤولة المناخ والطاقة والبيئة بوزارة الخارجية البريطانية ربى الزعبي إلى برنامج جاهز سيجري تنفيذه بين المملكة المتحدة والأردن، وهو يأتي استجابة لمترابطة اللاجئين والمناخ، ويعد نموذجا محفزا لبناء القدرة على التكيف مع المناخ لدى الفئات الأكثر ضعفا.

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