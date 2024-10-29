دعوات أممية لتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الدائري لمواجهة أزمة المناخ

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فرح عطيات
حذر خبراء من أن "عدم تطبيق الأردن والدول العربية لمبادئ الاقتصاد الدائري وبوتيرة متسارعة، سيفاقم من زيادة استخدام الموارد، وتدهور البيئة، ومن نسب البصمة الكربونية، وتفاقم تداعيات تغير المناخ".
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تواجه فيه المنطقة العربية تحديات كبيرة في مجال الزراعة وإدارة المياه نتيجة النمو السكاني، وتغير الأنماط الغذائية، وتغير المُناخ، بحد قولهم.
ولفت الخبراء، خلال ورشة عمل بناء القدرات حول الاقتصاد الدائري في قطاعي الزراعة والمياه أمس، الى أن"%90 من أراضي المنطقة العربية تصنف على أنها قاحلة، في حين تعاني %73 من أراضيها القابلة للزراعة من التدهور".
وشددوا، في الورشة، التي تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (الاسكوا) وبالتعاون مع المعهد الدولي لإدارة المياه، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومؤسسة اكسبرتيز فرانس، على أن "الممارسات الدائرية تعد حلاً واعداً لمواجهة ندرة الموارد، وتعزيز القدرة على التكيف، وتحفيز النمو الشامل".
وأكد المدير العام للمركز الوطني للبحوث الزراعية خالد أبو حمور على أن " هذه الورشة تنعقد في ظل ظروف استثنائية تشهدها المنطقة، حيث تفرض الظروف البيئية والسياسية والاقتصادية، تحديات ملحة وغير مسبوقة على مواردنا الطبيعية".
ولذا فإن "تبني الاقتصاد الدائري اليوم يعد ضرورة استراتيجية وليس خيارا لتأمين استدامة مواردنا، وحماية بيئتنا، وتعزيز قدرتنا على التكيف مع التغيرات المتسارعة".
ولفت الى أن "الموارد الزراعية والمائية هي الركيزة الأساسية لاستدامة الحياة والاقتصاد، في وقت نواجه فيه شحاً في الموارد المالية، وتدهوراً في الأراضي الزراعية بفعل تغير المُناخ والاستهلاك غير المستدام".
ومن هنا، وبحد قوله "تبرز أهمية الاقتصاد الدائري كنموذج يعيد تعريف مفاهيم الاستهلاك والإنتاج، متيحاً فرصة الانتقال من الاستخراج والإنتاج والاهدار، إلى التجديد وإعادة الاستخدام والتدوير".
وأعرب عن "تطلعه أن تساعد هذه الورشة بتعزيز مفاهيم ومبادئ الاقتصاد الدائري، وتوفير منصة لتبادل المعرفة حول أحدث الابتكارات، بما يساهم في رفع كفاءة قطاعي الزراعة والمياه".
وأشار الى أن "تبني الاقتصاد الدائري في قطاعي الزراعة والمياه، ليس فقط تغييرا في كيفية استهلاكنا وادارتنا للموارد، بل هي نقلة نوعية لرؤيتنا في التنمية المستدامة، لا سيما تلك المرتبطة بتوفير المياه النظيفة، واعتماد نظم الزراعة المستدامة، وتخفيف آثار التغير المناخ".
وشدد على أن "أهداف التنمية المستدامة، تجسد الحاجة إلى تبني نهج الاقتصاد الدائري لتحقيق التنمية الشاملة، لذلك فإن ورشتنا اليوم تهدف الى تمكين الجهات الوطنية والإقليمية من تبنيه بطرق مبتكرة وفعالة، مما يعزز من قدرتنا على مواجهة التحديات".
وتصنف 90% من الأراضي في المنطقة على أنها قاحلة للغاية، فيما تعاني 73% من الأراضي الصالحة للزراعة من التدهور، وفق الباحثة الإقليمية في مجال أنظمة المياه المستدامة والمرنة في المعهد الدولي لإدارة المياه د. مها الزعبي
وتابعت قائلة: "نواجه تحديات كبيرة أدت الى تعرضنا للمزيد من الضغوط مثل النمو السكاني والتوسع الحضري، وتغير المناخ، التي جميعها ساهمت في أن يعاني ما يقرب من 362 مليون شخص من ندرة المياه، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى حلول مبتكرة ومستدامة".
وبينت أن "المعهد يولي الاهتمام بشأن الاقتصاد الدائري خلال الاربعة عقود الماضية، في وقت تركز فيه استراتيجيته على إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والتدوير، حيث سيقوم بتطوير تطبيقات هذا المفهوم لتقليل سحب المياه للزراعة".
كما سيجري العمل على "على دراسة جدوى وقبول الحلول الدائرية، بما في ذلك إعادة الاستخدام الآمن، وتدوير الموارد، وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وتبادل المياه لإنشاء أنظمة مستدامة على مستوى الاحواض المائية".
ويشارك في الورشة نحو 50 ممثلاً من 15 دولة عربية، والذي يعكس الاهتمام بتطوير القدرات في مجال يتزايد فيه التحدي وتتصاعد فيه الحاجة إلى حلول مستدامة لمواجهة التغيرات المناخية، وشح الموارد الطبيعية، وفق ممثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية م. رائد حتر
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن "هنالك حاجة لتعزيز القدرات الوطنية من خلال تقديم محتوى تدريبي متخصص حول تبني مبادئ الاقتصاد الدائري في قطاعي الزراعة والمياه،"، بحسبه.
ولفت الى أن "ذلك النهج يسعى الى تحسين استخدام الموارد، وتقليل النفايات، وتعزيز القيمة عبر سلاسل الإمداد".
وأضاف أن "الاقتصاد الدائري في قطاعي الزراعة والمياه ليس مجرد توجه حديث، بل هو استجابة ضرورية للتحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه المنطقة العربية".
وأشار الى أن "النمو السكاني، والتغير المناخي، وشح الموارد المائية، كلها عوامل تتبني أساليب جديدة تضمن استدامة الموارد، وتحقق التوازن لتلبية احتياجات الأجيال الحالية، وحماية حقوق الأجيال القادمة".
وشدد على أن "تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة يتطلب تعاون فعالا بين الدول، وتبادل الخبرات والمعارف، ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال".
ولفت الى أن "الاقتصاد الدائري هو أحد المحاور الأساسية في رؤيتنا لضمان الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في المنطقة العربية".
ويعد التعاون الدولي في المنطقة العربية وبين البلدان أمراً ملحوظاً، ولكن يعد التبادل في الخبرات بين الخبراء، وفي مختلف المجالات الأساس لهذا الأمر، وفق مدير البرنامج الإقليمي للتعاون الإنمائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سفارة السويد حمزة ياسين
ولذلك، وفي رأيه فإن "العمل الإقليمي يعد من الأمور في غاية الأهمية عند الحديث عن تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري".
وعلى الصعيد العالمي فإن الاقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على الاستخدام المكثف للموارد، لأنه وعند نشأت هذه الأنظمة الاقتصادية كانت الأوضاع مختلفة، فلم يكن هنالك كثافة سكانية ضخمة، والموارد كانت متوفرة بكثرة، وفق مسؤولة فريق سياسات الغذاء والبيئة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (الاسكوا) ريم النجداوي
ولفتت الى أنه "في ظل التزايد السكاني الكبير، وشح الموارد المرتفع، لا يمكن الاستمرار بالعمل كالمعتاد، اذ يجب ان تتسارع وتيرة الجهود في زيادة كفاءة استخدام الموارد، ومعالجة الأسباب الجذرية في تدهور البيئة، والتنمية غير المتكافئة".
وشدد على أن "هنالك حاجة للتحول نحو اقتصاد يقدم حلول للمحافظة على الموارد، ويزيد من كفاءتها، ويخفض من نسب البصمة الكربونية، ويعزز التكيف مع تغير المناخ، والذي يقدمه الاقتصاد الدائري".
وبينت أن "التحول الى الاقتصاد الدائري يحتاج لتغيير النظم، وتطوير آليات لمواكبة هذا التغيير النظمي، وتعزيز القدرات الفنية والتكنولوجية لضمان وقف تدهور النظم البيئية، وبناء اقتصاد يحافظ على كوكب الأرض".
وأكدت على أنه" لا يوجد أي بديل لتلك الخطوة فلا بد من التحرك نحو تطبيق الاقتصاد الدائري، واستبدال النظم القديمة، والتوقف عن اجراء التعديلات الطفيفة على النظم القديمة المتبعة في الدول".
وأصافت أن "هذه الورشة تسعى لتعميق الحوارات حول سبل التصدي للتحديات المترابطة التي تواجه قطاعي الزراعة والمياه، وخاصة في خضم أزمات متعددة تعصف بالمنطقة والعالم".
وفي رأيها فإن "الحلول التي يقدمها الاقتصاد الدائري محوريا في منطقة تواجه ندرة جديدة في المياه والأراضي".
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