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دعوات أممية لتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الدائري لمواجهة أزمة المناخ

10/29/2024 4:34:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






حذر خبراء من أن "عدم تطبيق الأردن والدول العربية لمبادئ الاقتصاد الدائري وبوتيرة متسارعة، سيفاقم من زيادة استخدام الموارد، وتدهور البيئة، ومن نسب البصمة الكربونية، وتفاقم تداعيات تغير المناخ".
 وتأتي هذه التحذيرات في وقت تواجه فيه المنطقة العربية تحديات كبيرة في مجال الزراعة وإدارة المياه نتيجة النمو السكاني، وتغير الأنماط الغذائية، وتغير المُناخ، بحد قولهم.
ولفت الخبراء، خلال ورشة عمل بناء القدرات حول الاقتصاد الدائري في قطاعي الزراعة والمياه أمس، الى أن"%90 من أراضي المنطقة العربية تصنف على أنها قاحلة، في حين تعاني %73 من أراضيها القابلة للزراعة من التدهور".
وشددوا، في الورشة، التي تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (الاسكوا) وبالتعاون مع المعهد الدولي لإدارة المياه، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومؤسسة اكسبرتيز فرانس، على أن "الممارسات الدائرية تعد حلاً واعداً لمواجهة ندرة الموارد، وتعزيز القدرة على التكيف، وتحفيز النمو الشامل".
وأكد المدير العام للمركز الوطني للبحوث الزراعية خالد أبو حمور على أن " هذه الورشة تنعقد في ظل ظروف استثنائية تشهدها المنطقة، حيث تفرض الظروف البيئية والسياسية والاقتصادية، تحديات ملحة وغير مسبوقة على مواردنا الطبيعية".
ولذا فإن "تبني الاقتصاد الدائري اليوم يعد ضرورة استراتيجية وليس خيارا لتأمين استدامة مواردنا، وحماية بيئتنا، وتعزيز قدرتنا على التكيف مع التغيرات المتسارعة".
ولفت الى أن "الموارد الزراعية والمائية هي الركيزة الأساسية لاستدامة الحياة والاقتصاد، في وقت نواجه فيه شحاً في الموارد المالية، وتدهوراً في الأراضي الزراعية بفعل تغير المُناخ والاستهلاك غير المستدام".
ومن هنا، وبحد قوله "تبرز أهمية الاقتصاد الدائري كنموذج يعيد تعريف مفاهيم الاستهلاك والإنتاج، متيحاً فرصة الانتقال من الاستخراج والإنتاج والاهدار، إلى التجديد وإعادة الاستخدام والتدوير".
وأعرب عن "تطلعه أن تساعد هذه الورشة بتعزيز مفاهيم ومبادئ الاقتصاد الدائري، وتوفير منصة لتبادل المعرفة حول أحدث الابتكارات، بما يساهم في رفع كفاءة قطاعي الزراعة والمياه".
وأشار الى أن "تبني الاقتصاد الدائري في قطاعي الزراعة والمياه، ليس فقط تغييرا في كيفية استهلاكنا وادارتنا للموارد، بل هي نقلة نوعية لرؤيتنا في التنمية المستدامة، لا سيما تلك المرتبطة بتوفير المياه النظيفة، واعتماد نظم الزراعة المستدامة، وتخفيف آثار التغير المناخ".
وشدد على أن "أهداف التنمية المستدامة، تجسد الحاجة إلى تبني نهج الاقتصاد الدائري لتحقيق التنمية الشاملة، لذلك فإن ورشتنا اليوم تهدف الى تمكين الجهات الوطنية والإقليمية من تبنيه بطرق مبتكرة وفعالة، مما يعزز من قدرتنا على مواجهة التحديات".
وتصنف 90% من الأراضي في المنطقة على أنها قاحلة للغاية، فيما تعاني 73% من الأراضي الصالحة للزراعة من التدهور، وفق الباحثة الإقليمية في مجال أنظمة المياه المستدامة والمرنة في المعهد الدولي لإدارة المياه د. مها الزعبي
وتابعت قائلة: "نواجه تحديات كبيرة أدت الى تعرضنا للمزيد من الضغوط مثل النمو السكاني والتوسع الحضري، وتغير المناخ، التي جميعها ساهمت في أن يعاني ما يقرب من 362 مليون شخص من ندرة المياه، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى حلول مبتكرة ومستدامة".
وبينت أن "المعهد يولي الاهتمام بشأن الاقتصاد الدائري خلال الاربعة عقود الماضية، في وقت تركز فيه استراتيجيته على إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والتدوير، حيث سيقوم بتطوير تطبيقات هذا المفهوم لتقليل سحب المياه للزراعة".
كما سيجري العمل على "على دراسة جدوى وقبول الحلول الدائرية، بما في ذلك إعادة الاستخدام الآمن، وتدوير الموارد، وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وتبادل المياه لإنشاء أنظمة مستدامة على مستوى الاحواض المائية".
ويشارك في الورشة نحو 50 ممثلاً من 15 دولة عربية، والذي يعكس الاهتمام بتطوير القدرات في مجال يتزايد فيه التحدي وتتصاعد فيه الحاجة إلى حلول مستدامة لمواجهة التغيرات المناخية، وشح الموارد الطبيعية، وفق ممثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية م. رائد حتر
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن "هنالك حاجة لتعزيز القدرات الوطنية من خلال تقديم محتوى تدريبي متخصص حول تبني مبادئ الاقتصاد الدائري في قطاعي الزراعة والمياه،"، بحسبه.
ولفت الى أن "ذلك النهج يسعى الى تحسين استخدام الموارد، وتقليل النفايات، وتعزيز القيمة عبر سلاسل الإمداد".
وأضاف أن "الاقتصاد الدائري في قطاعي الزراعة والمياه ليس مجرد توجه حديث، بل هو استجابة ضرورية للتحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه المنطقة العربية".
وأشار الى أن "النمو السكاني، والتغير المناخي، وشح الموارد المائية، كلها عوامل تتبني أساليب جديدة تضمن استدامة الموارد، وتحقق التوازن لتلبية احتياجات الأجيال الحالية، وحماية حقوق الأجيال القادمة".
وشدد على أن "تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة يتطلب تعاون فعالا بين الدول، وتبادل الخبرات والمعارف، ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال".
ولفت الى أن "الاقتصاد الدائري هو أحد المحاور الأساسية في رؤيتنا لضمان الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في المنطقة العربية".
ويعد التعاون الدولي في المنطقة العربية وبين البلدان أمراً ملحوظاً، ولكن يعد التبادل في الخبرات بين الخبراء، وفي مختلف المجالات الأساس لهذا الأمر، وفق مدير البرنامج الإقليمي للتعاون الإنمائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سفارة السويد حمزة ياسين
ولذلك، وفي رأيه فإن "العمل الإقليمي يعد من الأمور في غاية الأهمية عند الحديث عن تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري".
وعلى الصعيد العالمي فإن الاقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على الاستخدام المكثف للموارد، لأنه وعند نشأت هذه الأنظمة الاقتصادية كانت الأوضاع مختلفة، فلم يكن هنالك كثافة سكانية ضخمة، والموارد كانت متوفرة بكثرة، وفق مسؤولة فريق سياسات الغذاء والبيئة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (الاسكوا) ريم النجداوي
ولفتت الى أنه "في ظل التزايد السكاني الكبير، وشح الموارد المرتفع، لا يمكن الاستمرار بالعمل كالمعتاد، اذ يجب ان تتسارع وتيرة الجهود في زيادة كفاءة استخدام الموارد، ومعالجة الأسباب الجذرية في تدهور البيئة، والتنمية غير المتكافئة".
وشدد على أن "هنالك حاجة للتحول نحو اقتصاد يقدم حلول للمحافظة على الموارد، ويزيد من كفاءتها، ويخفض من نسب البصمة الكربونية، ويعزز التكيف مع تغير المناخ، والذي يقدمه الاقتصاد الدائري".
وبينت أن "التحول الى الاقتصاد الدائري يحتاج لتغيير النظم، وتطوير آليات لمواكبة هذا التغيير النظمي، وتعزيز القدرات الفنية والتكنولوجية لضمان وقف تدهور النظم البيئية، وبناء اقتصاد يحافظ على كوكب الأرض".
وأكدت على أنه" لا يوجد أي بديل لتلك الخطوة فلا بد من التحرك نحو تطبيق الاقتصاد الدائري، واستبدال النظم القديمة، والتوقف عن اجراء التعديلات الطفيفة على النظم القديمة المتبعة في الدول".
وأصافت أن "هذه الورشة تسعى لتعميق الحوارات حول سبل التصدي للتحديات المترابطة التي تواجه قطاعي الزراعة والمياه، وخاصة في خضم أزمات متعددة تعصف بالمنطقة والعالم".
وفي رأيها فإن "الحلول التي يقدمها الاقتصاد الدائري محوريا في منطقة تواجه ندرة جديدة في المياه والأراضي".

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