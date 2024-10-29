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أجواء خريفية لطيفة اليوم وعدم استقرار جوي غدا

10/29/2024 4:34:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يكون الطقس اليوم الثلاثاء، خريفيًا لطيفًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الأربعاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع بإذن الله هطول زخات متفرقة من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة يحتمل ان تكون لفترة قصيرة غزيرة احيانا ويصحبها الرعد، كما يحتمل أن تهطل زخات من المطر لفترة محدودة في أجزاء من المناطق الوسطى.


وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


وتبقى المملكة الخميس، ضمن حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يستمر ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع هطول زخات من المطر في اماكن متفرقة من المملكة وبشكل غير منتظم، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


ويكون الطقس الجمعة، غير مستقر مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع باذن الله هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الشرقية وبشكل غير منتظم،وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر ولفترة قصيرة في اجزاء من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، ولاسيما في مناطق البادية.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 - 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 12 ، وفي مرتفعات الشراة 22 - 11،وفي مناطق البادية 28 - 12، وفي مناطق السهول 26 - 13، وفي الأغوار الشمالية 35 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 33 - 20، وفي البحر الميت 34 - 21، وفي خليج العقبة 33 - 21 درجة مئوية.-(بترا)

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