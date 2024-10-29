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حزب الله: أوقعنا قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال

10/29/2024 4:34:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن حزب الله تفاصيل عدد من "عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة"، خلال يوم الاثنين.
وأكد الحزب في بيان، أن مقاتليه أوقعوا قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال.

وتاليا نص البيان بالكامل:

"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الإثنين 28-10-2024، 30 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:


1- الساعة 00:20 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي بين مستعمرتي المنارة ومرغليوت بصلية صاروخية.

2- الساعة 00:50 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي بين مستعمرتي المنارة ومرغليوت للمرة الثانية بصلية صاروخية.

3- الساعة 04:00 كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية لآليات وجنود العدو الإسرائيلي أثناء تقدمهم باتجاه تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا، وعند وصولهم لنقطة المكمن اشتبك المجاهدون معهم بالأسلحة الرشاشة والصاروخية ما أدى إلى احتراق آليتين ووقوع الجنود بين قتيل وجريح.

4- الساعة 06:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية.

5- الساعة 07:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة للمرة الثانية بقذائف المدفعية.

6- الساعة 07:05 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية شركة يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا بمسيرة انقضاضية أصابة هدفها بدقة.

7- الساعة 07:15 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة للمرة الثالثة بقذائف المدفعية.

8- الساعة 08:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة للمرة الرابعة بقذائف المدفعية.

9- الساعة 08:30 استهداف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.

10- الساعة 12:06 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة العمرا غرب الوزاني بصلية صاروخية.

11- الساعة 12:45 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي شرقي بلدة عيترون بمحلقة انقضاضية كبيرة وإيقاع إصابات مؤكدة.

12- الساعة 15:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت بصلية صاروخية.

13- الساعة 15:15 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة العمرا غرب الوزاني للمرة الثانية بصلية صاروخية.

14- الساعة 16:00 استهداف مستعمرة نهاريا بصلية صاروخية كبيرة.

15- الساعة 16:00 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، أطلقت المقاومة الإسلامية صلية صاروخية نوعية على قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب ‏حيفا.

16- الساعة 17:00 استهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بصلية صاروخية.

17- الساعة 17:00 استهداف مستعمرة شوميرا بصلية صاروخية.

18- الساعة 17:00 استهداف مستعمرة إيفن مناحم بصلية صاروخية.

19- شن هجوم جوي على موقع رأس الناقورة البحري بمسيرتين انقضاضيتين أصابتا أهدافهما بدقة.

20- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي بمسيرة انقضاضية أصابت أهدافها بدقة.

21- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة إيفن مناحم بمسيرة انقضاضية أصابت أهدافها بدقة.

22- الساعة 20:00 استهداف مستعمرة ميرون بصلية صاروخية.

23- الساعة 20:00 استهداف مستعمرة روش بينا بصلية صاروخية.

24- الساعة 20:30 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة الحمامص جنوب بلدة الخيام بصلية صاروخية.

25- الساعة 21:40 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة الحمامص جنوب بلدة الخيام للمرة الثانية بصلية صاروخية.

26- الساعة 21:45 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة الحمامص جنوب بلدة الخيام للمرة الثالثة بصلية صاروخية.

27- الساعة 21:45 استهداف دبابة ميركافا في منطقة الحمامص جنوب بلدة الخيام بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

28- الساعة 21:45 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة اليعقوصة عند أطراف بلدة الخيام بصلية صاروخية كبيرة.

29- الساعة 23:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.

30- الساعة 23:20 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة روش بينا بصلية صاروخية".

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