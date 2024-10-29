غوتيريش: حظر إسرائيل نشاط الأونروا سيكون له عواقب مدمرة على الفلسطينيين

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن ‏حظر إسرائيل نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سيكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة على منصة "إكس": "إذا تم تنفيذ القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي فمن المرجح أن تمنع ⁦ الأونروا⁩من مواصلة عملها الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما سيكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين وهو أمر غير مقبول".



وأضاف "‏أدعو إسرائيل إلى التصرف بما يتفق مع التزاماتها بموجب ميثاق ⁦ الأمم المتحدة⁩والقانون الدولي، ولا يمكن للتشريعات الوطنية أن تغير هذه الالتزامات".

وأردف: "سأعرض هذه المسألة على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسأبقي الجمعية على اطلاع دائم بتطورات الوضع". وأكد أنه "‏لا يوجد بديل للأونروا".



وأمس، صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، يقضي بإلغاء اتفاق من العام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة.



ويحظر مشروع القانون على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا.



وتأتي هذه التحركات وسط مزاعم إسرائيلية بأن الأونروا تقيم علاقات وثيقة مع حركة حماس – وهي مزاعم ترفضها الوكالة بشدة.