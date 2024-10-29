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جيش الاحتلال: مسيرة أطلقت من العراق وسقطت في عسقلان

10/29/2024 4:34:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الطائرة المسيرة التي سقطت اليوم في عسقلان أطلقت من العراق.


ومنذ أشهر، تشن فصائل عراقية هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل إسنادا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.


وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق -التي تضم فصائل عدة أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء- ضرب عدد من الأهداف الإسرائيلية الحيوية على امتداد رقعة واسعة من الجولان وحيفا شمالا إلى إيلات جنوبا.-(الجزيرة)

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