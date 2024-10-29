جيش الاحتلال: مسيرة أطلقت من العراق وسقطت في عسقلان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الطائرة المسيرة التي سقطت اليوم في عسقلان أطلقت من العراق.
ومنذ أشهر، تشن فصائل عراقية هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل إسنادا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق -التي تضم فصائل عدة أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء- ضرب عدد من الأهداف الإسرائيلية الحيوية على امتداد رقعة واسعة من الجولان وحيفا شمالا إلى إيلات جنوبا.-(الجزيرة)
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