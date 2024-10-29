أكسيوس: مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يطرح في الدوحة هدنة في غزة لمدة 28 يوما وصفقة تبادل أسرى

ناقش مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز صيغة جديدة لوقف إطلاق النار في غزة واتفاق بشأن الأسرى، وذلك في اجتماع عقد يوم الأحد مع نظيريه الإسرائيلي والقطري.



وتتضمّن الصيغة وقف إطلاق النار لمدة 28 يوما، مع إطلاق حركة حماس سراح نحو ثمانية رهائن، مقابل إطلاق إسرائيل سراح العشرات من الأسرى الفلسطينيين، وفقا لموقع أكسيوس.



وبحسب ما ورد، من شأن التوصل إلى اتفاق جزئي أن يكسر الجمود الذي دام شهرين في محادثات وقف إطلاق النار، ويعزز المفاوضات للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً، ويحسن الظروف الإنسانية في غزة، ويطلق سراح بعض الرهائن المحتجزين هناك.



ومن غير المرجح أن يحدث أي تقدم قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلا أن من المرجح أن تعدل إسرائيل وحماس مواقفهما على أساس النتائج، حسب توقعات“أكسيوس”.



كما أن الخطة لا تعالج مطلب حماس الرئيس بأن يتضمن أي اتفاق انسحابا إسرائيليا من غزة وإنهاء الحرب.



لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال يوم الاثنين إنه لن يوافق إلا على اتفاق جزئي، وليس على إنهاء الحرب. وهذان الموقفان لا يمكن التوفيق بينهما.



وقال مسؤول إسرائيلي كبير لوكالة أكسيوس:“توافق إسرائيل على وقف مؤقت، لكن حماس تريد وقفة من شأنها أن تفتح عملية تؤدي إلى خطوات إسرائيلية لا رجعة فيها. وإذا لم يخفف أي من الجانبين موقفه فلن يكون هناك اتفاق”.



وكان بيرنز قد التقى يوم الأحد في الدوحة رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير الموساد ديفيد بارنيع.



وقبل ساعات من بدء المحادثات، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علناً أن مصر اقترحت اتفاقاً جزئياً يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 12 يوماً، والإفراج عن أربعة رهائن.



وقال المسؤولون الإسرائيليون إن بيرنز وآل ثاني وبارنيع كانوا قد بدأوا بالفعل في تطوير فكرة التوصل إلى اتفاق جزئي، وناقشوا سبل البناء على الفكرة المصرية خلال اجتماعهم يوم الأحد.



وتتضمن الخطة وقفا للقتال في غزة لمدة أربعة أسابيع، والإفراج عن نحو ثماني نساء من جميع الأعمار أو رجال فوق سن الخمسين عاما محتجزين لدى حماس، والإفراج عن عشرات السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.



وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إن الجانبين ناقشا“إطارا موحدا جديدا يدمج المقترحات السابقة، ويأخذ في الاعتبار أيضا القضايا الرئيسة والتطورات الأخيرة في المنطقة”.



ومن المتوقع أن يجتمع الوسطاء القطريون والمصريون مع مسؤولي حماس خلال الأيام المقبلة لمناقشة الخطة الجديدة والمسار إلى الأمام.



كما من المتوقع أن يسافر بيرنز إلى القاهرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمناقشة هذه القضية مع رئيس المخابرات المصرية الجديد حسن رشاد، بحسب مصدر مطلع على القضية.-(وكالات)