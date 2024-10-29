لبنان.. 63 شهيدا في غارات إسرائيلية مكثفة على قضاء بعلبك- (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 63 شخصا بينهم أطفال ونساء، وأصيب عشرات آخرون في غارات إسرائيلية مكثفة على مناطق متفرقة بقضاء بعلبك التابع لمحافظة بعلبك الهرمل شرقي لبنان.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، الثلاثاء، بأن“آلة القتل والدمار الإسرائيلية ارتكبت أمس الاثنين، مجازر في مدينة بعلبك وعلى امتداد قرى القضاء جنوبا وشرقا وشمالا وغربا”.
وأوضحت أن حصيلة الغارات بلغت“63 شهيدا إضافة إلى عشرات الجرحى”، مشيرة أن بينهم“أطفالا ونساء ومسنين”.
وذكرت الوكالة اللبنانية أن عدد الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة بقضاء بعلبك“ناهز الثلاثين غارة”. استهدفت مدينة بعلبك بغارتين، إلى جانب البلدات التالية شمسطار، والحلانية، وسرعين التحتا، وقصرنبا، وتمنين، وبريتال، وطاريا، ويونين، والرام، وبوداي، وحدث بعلبك، والحفير، وحزين، وعين بورضاي، والعلاق، والنبي شيت، وحوش الرافقة”.
ووفق الوكالة،“استقبل مستشفى دار الأمل الجامعي ومستشفى بعلبك الحكومي، القسم الأكبر من الجرحى، وتولت غرف الطوارئ استقبال المصابين، وجرى تحويل الحالات المتوسطة والخطيرة إلى غرف العمليات والأقسام المعنية”.-(وكالات)
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