لبنان.. 63 شهيدا في غارات إسرائيلية مكثفة على قضاء بعلبك- (فيديو)

استشهد 63 شخصا بينهم أطفال ونساء، وأصيب عشرات آخرون في غارات إسرائيلية مكثفة على مناطق متفرقة بقضاء بعلبك التابع لمحافظة بعلبك الهرمل شرقي لبنان.



وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، الثلاثاء، بأن“آلة القتل والدمار الإسرائيلية ارتكبت أمس الاثنين، مجازر في مدينة بعلبك وعلى امتداد قرى القضاء جنوبا وشرقا وشمالا وغربا”.



وأوضحت أن حصيلة الغارات بلغت“63 شهيدا إضافة إلى عشرات الجرحى”، مشيرة أن بينهم“أطفالا ونساء ومسنين”.



وذكرت الوكالة اللبنانية أن عدد الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة بقضاء بعلبك“ناهز الثلاثين غارة”. استهدفت مدينة بعلبك بغارتين، إلى جانب البلدات التالية شمسطار، والحلانية، وسرعين التحتا، وقصرنبا، وتمنين، وبريتال، وطاريا، ويونين، والرام، وبوداي، وحدث بعلبك، والحفير، وحزين، وعين بورضاي، والعلاق، والنبي شيت، وحوش الرافقة”.

ووفق الوكالة،“استقبل مستشفى دار الأمل الجامعي ومستشفى بعلبك الحكومي، القسم الأكبر من الجرحى، وتولت غرف الطوارئ استقبال المصابين، وجرى تحويل الحالات المتوسطة والخطيرة إلى غرف العمليات والأقسام المعنية”.-(وكالات)