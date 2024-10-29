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674 مليون دينار فائض الميزان التجاري للأردن مع أميركا

10/29/2024 4:34:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

سجل الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية منذ مطلع العام الحالي لنهاية شهر آب الماضي، فائضاً مقداره 674 مليون دينار.


وبحسب أرقام رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) مستندة على بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، واصلت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية لنهاية شهر آب الماضي لهذا العام نموها، لتبلغ 1.504 مليار دينار، مقابل 1.325 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 13.5 بالمئة.


وحول مستوردات المملكة من السوق الأميركي، بلغت قيمتها لذات الفترة حوالي 830 مليون دينار، مقابل 832 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 0.2 بالمئة.


وعليه، فقد ارتفعت حجم التبادلات التجارية بين البلدين لنهاية آب الماضي من العام الحالي، ليصل إلى 2.334 مليار دينار، مقابل 2.157 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق.


ووفقا للمعطيات الإحصائية، تشكل الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة 26.6 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الأردنية.


وتتركز الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية، على الألبسة وتوابعها، والحلي المجوهرات، الأسمدة، ومحضرات الصيدلة، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية، والمواد الغذائية والمنتجات الحيوانية الحية، إضافة إلى الصناعات الهندسية.


وتتمثل مستوردات المملكة من أميركا، في المنتجات المعدنية ومعدات النقل والآلات والأجهزة الكهربائية والحبوب والمنتجات الكيماوية والأجهزة الطبية ومنتجات صناعة الأغذية وعجينة الخشب ومنتجات حيوانية، والأثاث ومصنوعات من حديد، والألبسة المستعملة والزيوت والدهون النباتية والخشب ومصنوعاته.


يشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية وقعت في شهر تشرين الأول عام 2000، ودخلت حيز التنفيذ بنحو كامل في كانون الثاني عام 2010، وعملت هذه الاتفاقية على رفع التبادل التجاري الثنائي بنسبة تقدر بنحو 800 بالمئة. بترا

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