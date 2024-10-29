جرش: ضبط اعتداءات على نبعة مياه عين الديك وحجز وتوقيف سائق صهريج

نفذت طواقم وزارة المياه والري -سلطة المياه حملة لإزالة اعتداءات على نبعة مياه عين الديك في جرش التي تزود محطة مياه عين الديك بالمياه لتأمين عدة مناطق بمياه الشرب في محافظة جرش وسحب عدة خطوط رئيسية لتعبئة صهاريج مخالفة وبيعها.

وتمت إزالة الاعتداءات وجرى ضبط صهريج مخالف وتوقيف أحد أصحاب الصهاريج وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتحويلها للقضاء، إثر حملة من خلال كوادر وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه وشركة مياه اليرموك -إدارة مياه جرش وبإسناد من مديرية الأمن العام وقوات الدرك.









وبالتفاصيل وبناء على معلومات توفرت تم تنفيذ الحملة بأشراف محافظ جرش صباح يوم الثلاثاء 28/10/2024 في منطقة المعراض مكونة من كوادر سلطة المياه- الرقابة الداخلية ومياه جرش وبإسناد من مديرية الامن العام وتم إزالة المضلات التي تقوم بتعبئة الصهاريج بمياه غير مطابقة للمواصفة قبل معالجتها في المحطة لتزويد المواطنين بها حيث ان نبعة المياه تزود مناطق المعراض ومخيم سوف وعين الديك بالحصص المخصصة من مياه الشرب مما يؤثر على عدم انتظام وصول المياه للمواطنين في هذه المناطق .



وثمنت الوزارة / سلطة المياه مساندة وزارة الداخلية ومتابعة محافظ جرش لكافة الملاحظات الواردة أولا بأول مؤكدة انها ستواصل واجبها تجاه الاخوة المواطنين وصون حقوقهم المائية وفق احكام القانون واثنت على تعاون المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات التي تعتدي على حصص المواطنين من مياه الشرب.

يأتي ذلك تنفيذا للخطط الحكومية الرامية الى إزالة جميع الاعتداءات على مصادر المياه في جميع المناطق وبأشراف محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور.



