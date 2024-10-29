جرش: ضبط اعتداءات على نبعة مياه عين الديك وحجز وتوقيف سائق صهريج

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نفذت طواقم وزارة المياه والري -سلطة المياه حملة لإزالة اعتداءات على نبعة مياه عين الديك في جرش التي تزود محطة مياه عين الديك بالمياه لتأمين عدة مناطق بمياه الشرب في محافظة جرش وسحب عدة خطوط رئيسية لتعبئة صهاريج مخالفة وبيعها.
وتمت إزالة الاعتداءات وجرى ضبط صهريج مخالف وتوقيف أحد أصحاب الصهاريج وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتحويلها للقضاء، إثر حملة من خلال كوادر وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه وشركة مياه اليرموك -إدارة مياه جرش وبإسناد من مديرية الأمن العام وقوات الدرك.
وبالتفاصيل وبناء على معلومات توفرت تم تنفيذ الحملة بأشراف محافظ جرش صباح يوم الثلاثاء 28/10/2024 في منطقة المعراض مكونة من كوادر سلطة المياه- الرقابة الداخلية ومياه جرش وبإسناد من مديرية الامن العام وتم إزالة المضلات التي تقوم بتعبئة الصهاريج بمياه غير مطابقة للمواصفة قبل معالجتها في المحطة لتزويد المواطنين بها حيث ان نبعة المياه تزود مناطق المعراض ومخيم سوف وعين الديك بالحصص المخصصة من مياه الشرب مما يؤثر على عدم انتظام وصول المياه للمواطنين في هذه المناطق .
وثمنت الوزارة / سلطة المياه مساندة وزارة الداخلية ومتابعة محافظ جرش لكافة الملاحظات الواردة أولا بأول مؤكدة انها ستواصل واجبها تجاه الاخوة المواطنين وصون حقوقهم المائية وفق احكام القانون واثنت على تعاون المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات التي تعتدي على حصص المواطنين من مياه الشرب.
يأتي ذلك تنفيذا للخطط الحكومية الرامية الى إزالة جميع الاعتداءات على مصادر المياه في جميع المناطق وبأشراف محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور.
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