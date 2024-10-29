أسعار النفط ترتفع بدعم من خطة أميركا لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شهدت أسعار النفط ارتفاعًا بسيطًا، اليوم الثلاثاء، بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من خطة أميركية لشراء النفط لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، زادت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتًا أو 0.6 بالمئة إلى 71.86 دولار للبرميل.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتًا أو 0.7 بالمئة إلى 67.83 دولار.
ومن المقرر أن يصدر معهد البترول الأميركي تقريره الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، بينما ستصدر إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، تقريرها غدا الأربعاء.-(بترا)
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