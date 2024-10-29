أسعار النفط ترتفع بدعم من خطة أميركا لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا بسيطًا، اليوم الثلاثاء، بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من خطة أميركية لشراء النفط لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي.



وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، زادت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتًا أو 0.6 بالمئة إلى 71.86 دولار للبرميل.



وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتًا أو 0.7 بالمئة إلى 67.83 دولار.

ومن المقرر أن يصدر معهد البترول الأميركي تقريره الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، بينما ستصدر إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، تقريرها غدا الأربعاء.-(بترا)