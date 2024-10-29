ارتفاع أسعار الذهب عالميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ظلت أسعار الذهب قرب مستويات مرتفعة قياسية، اليوم الثلاثاء، بدعم من حالة الغموض المحيطة بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية مهمة للحصول على مؤشرات على مسار أسعار الفائدة الذي سيتبعه البنك المركزي الأميركي.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2755.42 دولار للأوقية (الأونصة).
وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 2768.10 دولار.
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