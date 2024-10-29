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ارتفاع أسعار الذهب عالميا

10/29/2024 4:34:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ظلت أسعار الذهب قرب مستويات مرتفعة قياسية، اليوم الثلاثاء، بدعم من حالة الغموض المحيطة بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية مهمة للحصول على مؤشرات على مسار أسعار الفائدة الذي سيتبعه البنك المركزي الأميركي.

وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2755.42 دولار للأوقية (الأونصة).


وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 2768.10 دولار.

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