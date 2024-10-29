الأشغال تتعامل مع انقلاب صهريج محمل بـحامض الكبريت في العقبة

الأشغال تتعامل مع انقلاب صهريج محمل بـحامض الكبريت في العقبة
التاريخ
10/29/2024 4:32:21 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تتعامل كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان ومنذ منتصف الليلة الماضية مع حادث انقلاب صهريج محمل بمادة حامض الكبريت على طريق العقبة الخلفي، الذي تم إغلاقه جزئيا وتحويل السير على الاتجاه المقابل.
وتقوم كوادر الوزارة بالتعاون مع مؤسسة المواني وكوادر الدفاع المدني والشرطة بتأمين موقع الصهريج وتنظيم حركة المرور بانتظار قيام الأجهزة المختصة بتفريغ حمولة الصهريج.
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