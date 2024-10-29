الأشغال تتعامل مع انقلاب صهريج محمل بـحامض الكبريت في العقبة

تتعامل كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان ومنذ منتصف الليلة الماضية مع حادث انقلاب صهريج محمل بمادة حامض الكبريت على طريق العقبة الخلفي، الذي تم إغلاقه جزئيا وتحويل السير على الاتجاه المقابل. وتقوم كوادر الوزارة بالتعاون مع مؤسسة المواني وكوادر الدفاع المدني والشرطة بتأمين موقع الصهريج وتنظيم حركة المرور بانتظار قيام الأجهزة المختصة بتفريغ حمولة الصهريج.

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