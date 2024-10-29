Beigene تنعي وفاة عضو مجلس الإدارة الحبيب Donald Glazer

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE ) -- تعرب شركة BeiGene , Ltd. (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: BGNE؛ بورصة هونج كونج: 06160؛ بورصة شنغهاي: 688235)، إحدى الشركات العالمية المتخصِّصة في علاج الأورام، عن خالص حزنها للإعلان عن خبر وفاة Donald Glazer مؤخرًا. كان Don عضوًا في مجلس الإدارة ورئيسًا للجنة الترشيح وحوكمة الشركات.
أصدر John V. Oyler، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، البيان التالي:
"تنتابنا حالة من الحزن الشديد على وفاة صديقنا العزيز Don Glazer. تمكَّن الراحل من المساعدة في توجيه تأسيس الشركة في عام 2010 وكان من الداعمين المتحمسين لمهمتنا في طرح الأدوية المبتكرة بشكلٍ أسرع وبتكلفة معقولة للمرضى في جميع أنحاء العالم. تأثيره على الصعيدين المهني والشخصي لا يُقدَّر بثمن، وسيفتقده بشدة جميع الأشخاص الذين استفادوا من خبرته الواسعة وحكمه السليم ومشورته الحكيمة. ونود أن نعرب عن خالص تعازينا القلبية لعائلته في هذا الوقت المرير."
شغل السيد Glazer منصب عضو مجلس إدارة BeiGene، حيث قام ببناء روابط وعلاقات بين شبكات واسعة من الأطباء المعالجين لمرض السرطان - بما في ذلك الأطباء تحت إشرافه - في جميع أنحاء العالم. لقد كان داعمًا بشدة للعمل المشترك بين جميع قطاعات الصناعة من أجل تحسين حالة مرضى السرطان. وبالرغم من أنه أنهى صراعه الطويل مع سرطان الرئة والورم النقوي المتعدد، فإن إرثه لا يزال قائمًا من خلال إنشاء صندوق خيري تحت إشراف الأسرة أحدث تأثيرًا تحويليًا في حياة العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم.
نبذة عن BeiGene
تُعد BeiGene شركة عالمية مُتخصصة في علاج الأورام، وتعكف على اكتشاف وتطوير علاجات مبتكرة تكون معقولة التكلفة ومُتاحة لمرضى السرطان في شتى ربوع العالم. وباستخدام محفظة واسعة، نعمل على تسريع وتيرة تطوير خطوطنا المتنوعة من العلاجات الجديدة اعتمادًا على قدراتنا الداخلية وتعاوناتنا. كما أننا ملتزمون بتحسين الوصول إلى الأدوية بشكل جذري لعددٍ أكبر بكثير من المرضى الذين يحتاجون إليها. ويمتد فريقنا العالمي المتنامي الذي يضم أكثر من 10,000 موظف في خمس قارات. لمعرفة المزيد عن BeiGene، يُرجى زيارة وتابعنا على LinkedIn ، وX (المعروف سابقًا باسم Twitter)، وFacebook وInstagram .
البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعيّة بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995 وقوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأخرى، بما في ذلك البيانات المتعلقة بخطط BeiGene والتزاماتها وتطلعاتها وأهدافها تحت عنوان "نبذة عن BeiGene". قد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المُشار إليها في البيانات التطلعية نتيجة لعوامل مهمة مختلفة، بما في ذلك قدرة BeiGene على إثبات مدى فعالية وسلامة الأدوية المرشحة لها؛ النتائج السريرية للأدوية المرشحة، والتي قد لا تدعم المزيد من التطوير أو الموافقة على التسويق؛ إجراءات الهيئات التنظيمية، والتي قد تؤثر على بدء وتوقيت وتقدُّم التجارب السريرية والموافقة على التسويق؛ قدرة BeiGene على تحقيق النجاح التجاري للأدوية المسوقة والأدوية المرشحة، في حالة الموافقة عليها؛ قدرة BeiGene على الخضوع للحماية بموجب حقوق الملكية الفكرية لأدويتها وتقنياتها والحفاظ عليها؛ اعتماد BeiGene على أطراف ثالثة لإجراء تطوير الأدوية وتصنيعها وتسويقها وخدمات أخرى؛ خبرة BeiGene المحدودة في الحصول على الموافقات التنظيمية وتسويق المنتجات الصيدلانية؛ قدرة BeiGene على الحصول على تمويل إضافي للعمليات واستكمال تطوير الأدوية المرشحة لها وتحقيق الربحية والحفاظ عليها؛ وتمت مناقشة هذه المخاطر بشكل أكثر تفصيلاً في القسم المعنون "عوامل الخطر" في أحدث تقرير ربع سنوي لشركة BeiGene بشأن النموذج 10-Q، بالإضافة إلى مناقشات المخاطر المحتملة والشكوك والعوامل المهمة الأخرى في ملفات BeiGene اللاحقة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. . جميع المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي تسري اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، ولا تتحمَّل BeiGene أي واجب أو التزام لتحديث هذه المعلومات ما لم يكن ذلك مطلوبًا بموجب القانون.
للاطّلاع على موارد الوسائط الخاصة بشركة BeiGene، يُرجى زيارة موقعنا .
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN29102024004146001356ID1108827728
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.