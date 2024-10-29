Beigene تنعي وفاة عضو مجلس الإدارة الحبيب Donald Glazer

(BUSINESS WIRE ) -- تعرب شركة BeiGene , Ltd. (المدرجة في بورصة بالرمز: BGNE؛ بورصة هونج كونج: 06160؛ بورصة شنغهاي: 688235)، إحدى الشركات العالمية المتخصِّصة في الأورام، عن خالص حزنها للإعلان عن خبر وفاة Donald Glazer مؤخرًا. كان Don عضوًا في مجلس الإدارة ورئيسًا للجنة الترشيح وحوكمة الشركات.

أصدر John V. Oyler، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، البيان التالي:

"تنتابنا حالة من الحزن الشديد على وفاة صديقنا العزيز Don Glazer. تمكَّن الراحل من المساعدة في توجيه تأسيس الشركة في عام 2010 وكان من الداعمين المتحمسين لمهمتنا في طرح الأدوية المبتكرة بشكلٍ أسرع وبتكلفة معقولة للمرضى في جميع أنحاء العالم. تأثيره على الصعيدين المهني والشخصي لا يُقدَّر بثمن، وسيفتقده بشدة جميع الأشخاص الذين استفادوا من خبرته الواسعة وحكمه السليم ومشورته الحكيمة. ونود أن نعرب عن خالص تعازينا القلبية لعائلته في هذا الوقت المرير."

شغل السيد Glazer منصب عضو مجلس إدارة BeiGene، حيث قام ببناء روابط وعلاقات بين شبكات واسعة من الأطباء المعالجين لمرض السرطان - بما في ذلك الأطباء تحت إشرافه - في جميع أنحاء العالم. لقد كان داعمًا بشدة للعمل المشترك بين جميع قطاعات الصناعة من أجل تحسين حالة مرضى السرطان. وبالرغم من أنه أنهى صراعه الطويل مع سرطان الرئة والورم النقوي المتعدد، فإن إرثه لا يزال قائمًا من خلال إنشاء صندوق خيري تحت إشراف الأسرة أحدث تأثيرًا تحويليًا في حياة العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن BeiGene

تُعد BeiGene شركة عالمية مُتخصصة في علاج الأورام، وتعكف على اكتشاف وتطوير علاجات مبتكرة تكون معقولة التكلفة ومُتاحة لمرضى السرطان في شتى ربوع العالم. وباستخدام محفظة واسعة، نعمل على تسريع وتيرة تطوير خطوطنا المتنوعة من العلاجات الجديدة اعتمادًا على قدراتنا الداخلية وتعاوناتنا. كما أننا ملتزمون بتحسين الوصول إلى الأدوية بشكل جذري لعددٍ أكبر بكثير من المرضى الذين يحتاجون إليها. ويمتد فريقنا العالمي المتنامي الذي يضم أكثر من 10,000 موظف في خمس قارات. لمعرفة المزيد عن BeiGene، يُرجى زيارة وتابعنا على LinkedIn ، وX (المعروف سابقًا باسم Twitter)، وFacebook وInstagram .

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعيّة بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995 وقوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأخرى، بما في ذلك البيانات المتعلقة بخطط BeiGene والتزاماتها وتطلعاتها وأهدافها تحت عنوان "نبذة عن BeiGene". قد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المُشار إليها في البيانات التطلعية نتيجة لعوامل مهمة مختلفة، بما في ذلك قدرة BeiGene على إثبات مدى فعالية وسلامة الأدوية المرشحة لها؛ النتائج السريرية للأدوية المرشحة، والتي قد لا تدعم المزيد من التطوير أو الموافقة على التسويق؛ إجراءات الهيئات التنظيمية، والتي قد تؤثر على بدء وتوقيت وتقدُّم التجارب السريرية والموافقة على التسويق؛ قدرة BeiGene على تحقيق النجاح التجاري للأدوية المسوقة والأدوية المرشحة، في حالة الموافقة عليها؛ قدرة BeiGene على الخضوع للحماية بموجب حقوق الملكية الفكرية لأدويتها وتقنياتها والحفاظ عليها؛ اعتماد BeiGene على أطراف ثالثة لإجراء تطوير الأدوية وتصنيعها وتسويقها وخدمات أخرى؛ خبرة BeiGene المحدودة في الحصول على الموافقات التنظيمية وتسويق المنتجات الصيدلانية؛ قدرة BeiGene على الحصول على تمويل إضافي للعمليات واستكمال تطوير الأدوية المرشحة لها وتحقيق الربحية والحفاظ عليها؛ وتمت مناقشة هذه المخاطر بشكل أكثر تفصيلاً في القسم المعنون "عوامل الخطر" في أحدث تقرير ربع سنوي لشركة BeiGene بشأن النموذج 10-Q، بالإضافة إلى مناقشات المخاطر المحتملة والشكوك والعوامل المهمة الأخرى في ملفات BeiGene اللاحقة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. . جميع المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي تسري اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، ولا تتحمَّل BeiGene أي واجب أو التزام لتحديث هذه المعلومات ما لم يكن ذلك مطلوبًا بموجب القانون.

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