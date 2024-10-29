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تحذير من تفشي شلل الأطفال في غزة بسبب تعذر استكمال حملة التطعيم

10/29/2024 4:27:58 AM
(MENAFN- Al Watan) حذرت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في غزة من العواقب الوخيمة التي قد تواجه أكثر من 119 ألف طفل في شمال القطاع في حال عدم تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال قبل منتصف نوفمبر، مشيرة إلى أن تجاوز هذا الموعد سيؤدي إلى تراجع مناعة الأطفال الذين تلقوا الجرعة الأولى، مما يعرضهم لمخاطر عالية.
وتعمل ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة - اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ووكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) - بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية، على حملة التطعيم، إلا أن تصاعد العنف في شمال غزة أدى إلى تأخير المرحلة الثالثة والأخيرة من الجولة الثانية من الحملة، التي كانت تستهدف الأطفال هناك.
ففي الجولة الأولى التي امتدت من 1 إلى 12 سبتمبر، تم تطعيم نحو 559,161 طفلًا، ما يشكل قرابة 95% من الفئة المستهدفة.
ومع ذلك توقفت الجولة الثانية التي بدأت في وسط وجنوب غزة في 14 أكتوبر عن الوصول إلى شمال القطاع بسبب استمرار القتال.
وأشارت المتحدثة بولين، متحدثة من منطقة المواصي في رفح، إلى أن نحو 120 ألف طفل في غزة، من عمر 10 سنوات وأقل، يواجهون خطرًا كبيرًا إذا لم تُستكمل حملة التطعيم، مضيفة أن هذا الخطر لا يهدد أطفال غزة فحسب، بل يمتد ليشكل تهديدًا أوسع على الأطفال في المنطقة بأسرها.

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