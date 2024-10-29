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تعليم مكة: تحويل الدراسة والاختبارات العملية عند بعد في المدارس المسائية اليوم الثلاثاء

10/29/2024 4:27:58 AM
(MENAFN- Al Watan) أوضحت إدارة تعليم مكة بأنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع؛ تقرر تحويل الدراسة والاختبارات العملية لتكون "عن بُعد"عبر ⁧منصة مدرستي‬⁩ اليوم الثلاثاء 26 -04-1446هـ في المدارس المسائية والتعليم المستمر بالعاصمة المقدسة ومحافظاتها؛ الجموم، بحرة، الكامل.

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