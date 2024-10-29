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إي آند تستثمر في ديرك لأنظمة النقل المدعومة بالذكاء الاصطناعي - جريدة البورصة

10/29/2024 4:27:48 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت ديرك Derq، الشركة المزودة لحلول نظام النقل الذكي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أمس الاثنين، حصولها على استثمارات استراتيجية من شركة إي آند كابيتال، ركيزة الاستثمار التابعة لـ مجموعة الامارات للاتصالات إي آند، وشركة أيه تي آند تي فينتشرز، ذراع الاستثمار التابعة لشركة أيه تي آند تي (AT&T).

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن هذه الاستثمارات الاستراتيجية تهدف إلى توسيع أنشطتها في الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، وتسريع استثماراتها في تطوير المنتجات وتنمية محفظة الملكية الفكرية الخاصة بها.

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يشار إلى أن ديرك Derq، وهي شركة فرعية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، توفر للمدن ووكالات الطرق منصة للذكاء الاصطناعي (AI) تعمل على تشغيل التحليلات المتقدمة وتطبيقات المركبات المتصلة والمستقلة (CAV) لمساعدتها على تحسين السلامة على الطرق وإدارة حركة المرور بشكل أفضل.

ونفذت شركة ديرك حتى الآن أكثر من 25 مشروعاً ناجحاً في 16 ولاية أمريكية، فضلاً عن عدد كبير من المشاريع الدولية.

المصدر:

MENAFN29102024000202011048ID1108827723

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