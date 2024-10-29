إي آند تستثمر في ديرك لأنظمة النقل المدعومة بالذكاء الاصطناعي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت ديرك Derq، الشركة المزودة لحلول نظام النقل الذكي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أمس الاثنين، حصولها على استثمارات استراتيجية من شركة إي آند كابيتال، ركيزة الاستثمار التابعة لـ مجموعة الامارات للاتصالات إي آند، وشركة أيه تي آند تي فينتشرز، ذراع الاستثمار التابعة لشركة أيه تي آند تي (AT&T).
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن هذه الاستثمارات الاستراتيجية تهدف إلى توسيع أنشطتها في الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، وتسريع استثماراتها في تطوير المنتجات وتنمية محفظة الملكية الفكرية الخاصة بها.
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يشار إلى أن ديرك Derq، وهي شركة فرعية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، توفر للمدن ووكالات الطرق منصة للذكاء الاصطناعي (AI) تعمل على تشغيل التحليلات المتقدمة وتطبيقات المركبات المتصلة والمستقلة (CAV) لمساعدتها على تحسين السلامة على الطرق وإدارة حركة المرور بشكل أفضل.
ونفذت شركة ديرك حتى الآن أكثر من 25 مشروعاً ناجحاً في 16 ولاية أمريكية، فضلاً عن عدد كبير من المشاريع الدولية.
المصدر:
MENAFN29102024000202011048ID1108827723
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