الشريك المؤسس: الدرينى وشركاه يدير نحو 9 إصدارات توريق بـ7 مليارات جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) يدير مكتب الدرينى وشركاه حاليًا نحو 9 إصدارات لسندات توريق بقيمة تناهز 7 مليارات جنيه من المتوقع إغلاقهم بنهاية العام الجاري، فيما أنهى المكتب منذ بداية العام الجارى نحو 15 عملية توريق بإجمالى بلغت قيمتها نحو 16 مليار جنيه، وفقًا لمعتز الدرينى الشريك المدير ورئيس قسم أسواق المال والشركات بالمكتب.

وأضاف الدرينى فى حوار لـ”البورصة”، أن“الدرينى وشركاه” يسير فى عملية توريق حقوق مستقبلية لإحدى الشركات العقارية بقيمة قد تصل إلى نحو 3 مليارات جنيه من المتوقع إغلاقها مطلع العام المقبل، إلى جانب برنامج صكوك يعمل عليها المكتب بقيمة 5 مليارات جنيه الربع الأول من العام المقبل.

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وتابع أن قطاع التوريق شهد عدة تحديات مؤخرًا تخص النشاط، لاسيما أحجام التوريق فى قطاع التأجير التمويلى الذى تأثر بصورة كبيرة من القرارات الأخيرة من البنك المركزى المصرى مما أدى إلى تراجع نشاط التوريق لهذا القطاع خاصة مع وصول نسب التشبع فى عدد من البنوك للحدود الأقصى.

وفى أبريل من العام الجاري، أصدر مجلس إدارة البنك المركزى ضوابط جديدة لتمويل البنوك لشركات التأجير التمويلى.

ونصت الضوابط الجديدة على ألا تتجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات فى محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلى 5% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، وألا يتجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات فى محافظ التوريق لشركة التأجير التمويلى الواحدة 1% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، دون الاخلال بتعليمات الحدود القصوى للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة.

وتابع أن شركات التأجير التمويلى باتت تخاطب البنوك التى لم تصل إلى الحدود القصوى وهى عدد قليل للغاية بغرض تدبير بعض التمويلات، إلى جانب مخاطبة صناديق الاستثمار للاكتتاب فى السندات فى محاولة جادة لإيجاد حلول تمويلية بديلة.

وأوضح أن التوريق من القطاع العقارى شهد تباطؤًا فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة على الرغم من كونه قطاعًا مرنًا يستطيع تمرير تكلفة الفائدة، مشيرًا إلى أن الرواج فى قطاعات التمويل الاستهلاكى لا يزال قائمًا خاصة وأن دورة رأس المال العامل حوالى 10 أشهر مما يدفعها للتوريق بصورة مستمرة لتدبير السيولة التى تعتمد عليها الشركات فى عملياتها التشغيلية.

وفى مارس من العام الجارى قرر البنك المركزى، رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، فى اجتماع استثنائى للجنة السياسة النقدية، ليصل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما رفع سعر الائتمان والخصم بالنسبة ذاتها ليصل إلى 27.75%، وهى أعلى زيادة فى تاريخ قرارات رفع أسعار الفائدة.

وفى سياق متصل، يرى الدرينى، أن توريق الحقوق المستقبلية يعد فرصة ضائعة فى التمويل خاصة للمؤسسات الحكومية، موضحًا أن المرافق العامة للدولة من الممكن أن تلجأ لتلك الآلية بدلًا من الاقتراض البنكى.

وسندات توريق الحقوق المستقبلية هى ورقة مالية تصدرها شركات التوريق المرخص لها من الهيئة بممارسة النشاط، يخصص لسدادها والعائد عليها نسبة مستقلة من التدفقات النقدية المستقبلية تسمى“محفظة التوريق”، وتوجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة –بعد موافقة السلطة المختصة بها- مقابل ما ينشأ لصالح تلك الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية.

ويرى الدرينى أن هناك تفاؤلا ملحوظًا من قبل المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية، وهناك تفاؤل أيضًا بالتغيرات الوزارية وخاصة وزارتى المالية والاستثمار.

وأكد أنه لا تزال هناك بعض التحديات التى تطغى على المشهد الاقتصادى لاسيما تواجد الدولة فى قطاعات اقتصادية مختلفة، إلى جانب عدم وضوح الجدول الزمنى لتخارج الدولة من القطاعات التى حددتها لوثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.

وتابع أن رغبة الحكومة فى السيطرة على الحصة الحاكمة تهدد دخول الاستثمار الأجنبي، خاصة أن المستثمرين من القطاع الخاص عادة ما يفضلون الإدارة ووضع الاستراتيجيات.

ويرى أيضًا أن التسعير عنصر هام فى تباطؤ فى تنفيذ وثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع، مؤكدًا أن خلاف السعر بين البائع والمشترى هو خلاف أزلى.

وتابع أن هناك تحديا يتعلق فى تمحور كافة سياسات الدولة حول سعر صرف الجنيه أمام الدولار، على الرغم من وجود سعر صرف مستقر حاليًا.

وتابع أن ارتفاع سعر الفائدة حاليًا عرقل توجه الشركات نحو التوسع والاستثمار، وبات التوجه نحو أدوات الدخل الثابت نظرًا لارتفاع العائد، وعلى الرغم من ذلك فإن قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية فرس رهان فى الوقت الحالى، إلى جانب القطاع العقارى الذى يمثل أصلًا ثابتًا فى نهاية المطاف.

وأكد أن قطاعى الاستثمار المباشر والصناعى كانا من أكبر المتضررين من الأوضاع الاقتصادية فى البلاد خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن القطاعات الدفاعية كالصحة والتعليم تشهد رواجًا على الرغم من أى تحديات اقتصادية، خاصة أنها قطاعات قادرة على جذب الاستثمار الأجنبي.

ولفت إلى أن أغلب الاستثمارات الخليجية مؤخرًا باتت تتجه إلى القطاع العقارى والتنمية السياحية خاصة أن الأصول العقارية والأراضى لا تتأثر بعمليات التعويم وتحفظ قيمة الأموال.

ويرى أن قطاع الدمج والاستحواذ سيشهد بداية رواج بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ونشهد رواجًا متزايدا فى صفقات القطاع الصحى على وجه الخصوص.

وتابع أن مكتب“الدرينى وشركاه” يعمل على نحو 5 صفقات فى قطاعات خدمات صحية متنوعة، من بينها صفقة استحواذ مستثمر استراتيجيى على حصة حاكمة فى أحد المستشفيات المتخصصة من القطاع الخاص، وصفقة فى قطاع الأدوية.

إلى جانب 3 صفقات فى مراكز التخصيب وأطفال الأنانيب، كما يقترب من إغلاق صفقتين فى هذا القطاع ويعمل لصالح الأطراف البائعة، ومن المتوقع إتمام تلك الصفقات قبل نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن قطاع الدمج والاستحواذ بدأ يتعافى ولكن لم يرجع إلى كامل نشاطه، مؤكدًا أن القطاع يتأثر بالعديد من المعطيات من الاقتصاد الكلى، وأحيانا تتعطل الصفقة على إجراء أو تقييم، أو موافقة جهاز حماية المنافسة.

ويعتقد الدرينى أن التوترات الجيوسياسية فى المنطقة تؤثر بلا شك على نشاط الدمج والاستحواذ خلال الفترة الحالية.

ويرى أن قطاع الاستشارات القانونية دائما مرن ويشهد طلبا فى كل الأحوال الاقتصادية، ولكن الاختلاف يكون فى طبيعة الصفقات وليس فى عددها.

أشار الدرينى إلى قيام مكتب“الدرينى وشركاه” بإجراء توسوعات من خلال تعيين عدد من الكوادر القانونية الواعدة فى عدد من الوظائف بالمكتب، مشيرا الى تعيين شريك رئيسى جديد بالمكتب اعتبارا من بداية العام المقبل.

وكشف عن نية المكتب التوسع إقليميًا خلال العام المقبل، وبصدد دخول فى شراكة استراتيجية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحًا أن الخطوة التى تليها ستكون عبر افتتاح مكتب فى المملكة العربية السعودية فى مرحلة لاحقة خلال العام المقبل.