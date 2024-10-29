ارتفاع الدولار أمام اليوان لأعلى مستوى في أكثر من شهرين مع اقتراب الانتخابات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتصل إلى أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين، مستمدة الدعم من احتمالية فوز“دونالد ترامب” في الانتخابات الأمريكية المقبلة، مع ترقب المزيد من حزم التحفيز في الصين.
وصعدت العملة الأمريكية أمام الصينية بنسبة 0.2% إلى 7.1588 يوان، متخطية أعلى مستوى لها منذ جلسة الثاني والعشرين من أغسطس عند 7.1492 يوان.
موضوعات متعلقة
انخفاض خام الحديد 1% إثر ارتفاع المخزونات الصينية ارتفاع مبيعات أديداس في الصين خلال الربع الثالث من 2024 خفض الفائدة يرفع معنويات الأمريكيين
وارتفع الدولار أمام اليوان بنسبة 2.53% حتى الآن هذا الشهر، مدفوعًا بالسياسات التجارية الحمائية التي يتوعد بها المرشح الجمهوري في حالة فوزه بالانتخابات الأمريكية في نوفمبر.
وقال“يوجين ليو” كبير استراتيجيي الفائدة لدى“دي بي إس”: هناك بعض التفاؤل بأن الصين ستشرع في تحفيز مالي كبير، مع وضوح بعض التفاصيل في الاجتماع المتوقع إقامته في الفترة ما بين الرابع والثامن من نوفمبر.
وأشار إلى أن السندات الحكومية الصينية ستقدم دعمًا لليوان وتمنعه من الانزلاق أكثر، إذ ارتفعت عوائد الديون العشرية فوق 2.1% خلال الشهر الجاري، من 2% نهاية سبتمبر، وفقًا لما نقلته وكالة
“رويترز” .
المصدر:
MENAFN29102024000202011048ID1108827721
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.