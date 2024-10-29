ارتفاع الدولار أمام اليوان لأعلى مستوى في أكثر من شهرين مع اقتراب الانتخابات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتصل إلى أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين، مستمدة الدعم من احتمالية فوز“دونالد ترامب” في الانتخابات الأمريكية المقبلة، مع ترقب المزيد من حزم التحفيز في الصين.

وصعدت العملة الأمريكية أمام الصينية بنسبة 0.2% إلى 7.1588 يوان، متخطية أعلى مستوى لها منذ جلسة الثاني والعشرين من أغسطس عند 7.1492 يوان.

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وارتفع الدولار أمام اليوان بنسبة 2.53% حتى الآن هذا الشهر، مدفوعًا بالسياسات التجارية الحمائية التي يتوعد بها المرشح الجمهوري في حالة فوزه بالانتخابات الأمريكية في نوفمبر.

وقال“يوجين ليو” كبير استراتيجيي الفائدة لدى“دي بي إس”: هناك بعض التفاؤل بأن الصين ستشرع في تحفيز مالي كبير، مع وضوح بعض التفاصيل في الاجتماع المتوقع إقامته في الفترة ما بين الرابع والثامن من نوفمبر.

وأشار إلى أن السندات الحكومية الصينية ستقدم دعمًا لليوان وتمنعه من الانزلاق أكثر، إذ ارتفعت عوائد الديون العشرية فوق 2.1% خلال الشهر الجاري، من 2% نهاية سبتمبر، وفقًا لما نقلته وكالة

“رويترز” .

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