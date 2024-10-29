المدير التنفيذى: لينكس للاستشارات قدمت خدماتها لأكثر من 50 شركة

MENAFN - Al-Borsa News) قدمت شركة لينكس للاستشارات منذ نشأتها فى نوفمبر 2018 خدماتها لأكثر من خمسين شركة مصرية وأجنبية ومؤسسة تمويل دولية، جميعها معنية بقضايا صياغة السياسات العامة والاستثمار بمصر، بحسب محمد حنفى المدير التنفيذى لشركة لينكس بيزنس ادفايزورس للاستشارات.

ولينكس للاستشارات هى شركة معنية بصياغة السياسات العامة الخاصة بالاستثمار والأعمال.

موضوعات“بولفارا” تتكبد خسائر 17.5 مليون جنيه خلال 9 أشهر “مصر الجديدة” تتوقع تحقيق 225 مليار جنيه إيرادات من مشاركاتها “سوديك” تربح 941.7 مليون جنيه خلال 9 أشهر بنمو 69%

وأوضح أن“لينكس للاستشارات” تسعى إلى تعزيز الحوار والتفاهم بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لخلق بيئة مواتية لمزيد من الاستثمارات، وكذلك حل التحديات التى تواجه القطاع الخاص فى مصر.

وقال المدير التنفيذى فى حوار مع“البورصة” إن الخدمات الاستشارية التى تقوم عليها“لينكس” تشمل الدراسات الاقتصادية والشئون الحكومية والسياسات العامة لشركاء يعملون بمختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها التكنولوجيا والصناعة والتجارة والطاقة والصحة والتعليم والنقل والغذاء، معتمدة فى ذلك على مجموعة من الخبراء الذين يملكون خبرات متراكمة، فى مختلف المجالات فى العمل الحكومى وأيضاً القطاع الخاص وشئون التنمية.

ولفت إلى أن شركة لينكس تعمل فى ثلاثة مسارات، الأول تقديم الدعم فى مسألة إدارة العلاقات الحكومية بين الشركة والسلطات المختصة حول الإطار التنظيمى الحاكم لعمل الشركة، بما فى ذلك المساعدة فى تعزيز قدرة عملائها على الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة لها.

وذكر أن المسار الثانى هو إعداد الدراسات التى تعزز فهم العميل للسياسات والتطورات الاقتصادية التى تؤثر على نشاطه الاقتصادى بمصر وبما يمكن المستثمر من تقييم الفرص والتحديات المرتبطة بالقطاع المستهدف وفقاً لبيانات موثوقة وعلمية.

وأضاف أن المسار الثالث، هو تنظيم جلسات حوارية تضم أصحاب المصالح من الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية حول موضوعات تمثل أولوية للأطراف الثلاثة، بهدف إشراك القطاع الخاص فى صياغة السياسات العامة وإيجاد حلول للتحديات القائمة، تحت مظلة منصة منتدى لينكس“LYNX Forum”.

وقال حنفى إن الاقتصاد المصرى يواجه عدداً من التحديات الناجمة عن عوامل داخلية هيكلية وأيضاً عوامل خارجية، حيث استمر معدل النمو فى الانخفاض مع استمرار معدلات التضخم فى الارتفاع، بجانب التوترات الجيوسياسية.

وأشار إلى أن هناك اعتبارات عديدة يأخذها أى مستثمر يدرس السوق المصرى فى الاعتبار، أهمها الحجم الكبير لهذا السوق بما يملكه من قدرة شرائية تصل لـ110 ملايين شخص، واستقرار البلد الأمنى، وتوافر عمالة ماهرة شابة به، وتمتع مصر بموقع

استراتيجي.

وقال إنه فى نفس الوقت، يتابع المستثمرون بقدر كبير من الترقب الخطوات التى تتخذها الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية القائمة، وإنهم يقيمون مدى جدية الخطوات التى يتم اتخاذها على صعيد تحقيق الحياد التنافسى بين القطاعين العام والخاص، ومدى تنفيذ الدولة لالتزامها بالتخارج من الأنشطة غير الاستراتيجية.

وأشاد حنفى بدور المجموعة الاقتصادية بالحكومة فى تعزيز الثقة لدى قطاع غير قليل من مجتمع الأعمال، وذلك بما تضمه من كفاءات تتفهم أولويات القطاع الخاص ولديها الخبرة الكافية للتحدث بلغته.

المدير التنفيذى خلال حواره مع البورصة

ولفت إلى ضرورة إتاحة مساحة كافية للمجموعة للتحرك لاتخاذ القرارات المطلوبة، خاصة إذا توفرت لها الأدوات والظروف المحلية والإقليمية التى تمكنها من التعامل الواقعى مع التحديات الحالية.

وقال إن“لينكس” تعاونت مع عدد من المستثمرين من الخليج ومن أوروبا والولايات المتحدة فى استكشاف فرص للاستثمار فى مصر، وشملت القطاعات التى تمت دراستها، على سبيل المثال لا الحصر، البنية الأساسية، والرعاية الصحية، والخدمات المالية التكنولوجية.

وذكر أن ملف الطروحات الحكومية يتم متابعته بدقة كبيرة داخل شركة لينكس، خاصة وأن برنامج الطروحات يمثل أهمية كبيرة للمستثمرين الأجانب ويعتبر من الفرص التى يبحث عنها المستثمر لتحقيق عوائد متميزة على الاستثمار.

وقال إنه مع الاستقرار النسبى الحالى لسوق الصرف، فإن احتمالات عودة نشاط برنامج الطروحات تزداد بشكل كبير.

كما أشار إلى أهمية الشفافية فى تسعير الشركات المطروحة للبيع، وهذا الأمر يتضمن إعداد وثائق تقييم احترافية من خلال جهات تقييم معترف بها، وأن تكون هناك سياسة واضحة من الحكومة لمنح حوافز سعرية فى الحالات التى تتطلب ذلك فى بعض القطاعات أو فى بعض التوقيتات طبقا لظروف السوق.

وذكر أن هناك عاملا حيويا لنجاح ملف الطروحات وهو حوكمة إجراءات الطرح والبيع بما يضمن التنافسية والعدالة بين مختلف الأطراف، ويشمل ذلك الاهتمام بتنشيط البورصة المصرية وضمان كفاءة حركة التداولات وتطوير آليات التداول، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة المرتقب الفترة المقبل عامل إضافى.

ولفت إلى أن“لينكس” مهتمة بتطبيق البرنامج الوطنى لصناعة السيارات وأنها تعتبره نموذجاً يحتذى به فى بلورة السياسات القطاعية لعدة أسباب، منها أن صياغة هذا البرنامج هو نتاج لتعاون حقيقى بين خبراء مشهود لهم بالكفاءة بشركات رائدة لصناعة السيارات ومكوناتها ومؤسسات دولية وجهات حكومية وبحثية عملوا سوياً“بدعم قوى من رئيس الوزراء”، للاستفادة من الامكانات الحقيقية المتاحة لهذه الصناعة وبعد دراسة متعمقة لتجارب لدول إقليمية متشابهة الظروف والإمكانات مع مصر.

وأضاف أن البرنامج يتضمن حوافز مشجعة لمصنعى السيارات فى مصر، تتصاعد وتتراجع وفقاً لمعايير محددة ترتبط بالقيمة المضافة للصناعة، وحجم الانتاج، والاستثمارات الجديدة التى يتم ضخها وكذلك الالتزام بالمعايير البيئية.

وذكر أن التسهيلات الضريبية التى أعلنت عنها وزارة المالية مؤخراً تضمنت العديد من التيسيرات الهامة لبناء الثقة بين المستثمرين الكبار والصغار من جهة وبين مصلحة الضرائب من جهة ثانية، لتحسين البيئة الاستثمارية وتبسيط المتطلبات الإجرائية والتنظيمية.

وأشار إلى أهمية العمل على المزيد من الرقمنة والتحول التكنولوجى فى إدارة المنظومة الضريبية، وكذلك على تكثيف إجراءات التحسين والتطوير المستمر للعنصر البشرى المسئول عن إدارة وتنفيذ السياسات الضريبية، بحيث يتحقق التناغم المطلوب بين البيئة التشريعية والتنظيمية المُحدثة وبين الأدوات والأجهزة التنفيذية المسئولة عن تطبيق السياسات والتعامل مع الممولين.

وذكر حنفى أن مصر تتمتع بقدرات بشرية ومعرفية هائلة فى مجال توطين صناعات التكنولوجيا المتقدمة من شأنها بناء قواعد صلبة للعديد من الصناعات التكنولوجية، كما حدث فى صناعة الأجهزة المنزلية.

وقال إن مصر لديها قصص نجاح عديدة لشركات دولية استطاعت تحويل البلاد إلى مركز عالمى لصناعات متقدمة فى مجال الشاشات الإلكترونية والأجهزة اللوحية، وحاليا هناك مشروعات طموحة لتوطين صناعة التليفون المحمول محلياً وبنسب مكون محلى مرتفعة مما يزيد من جعل مصر كمركز دولى مهم للصناعات المتقدمة.

وذكر أن صناعة الرقائق من الصناعات الهامة، ولكنها معقدة كثيفة رأس المال وتعتمد بشكل أساسى على مخرجات أنشطة البحث والتطوير وعلى منشآت صناعية متطورة ومكلفة، ولذلك فإنهم يؤيدون صياغة برنامج وطنى لتصنيع الرقائق الإلكترونية فى مصر بناء على تبادل المعرفة وتوطين التكنولوجيا من خلال التكامل مع سلاسل الإمداد العالمية.

وقال إن البرنامج يجب أن يشجع عمليتى البحث والتطوير ويعمل على توفير إطار مؤسسى داعم للشركات العاملة فى مجال صناعة التكنولوجيا، وذلك تحت مظلة إطار تشريعى ملائم للنهوض بالصناعات التكنولوجية عموما والعناقيد عالية التكنولوجيا خصوصا.

وقررت الحكومة العام الحالى إنشاء المجلس الوطنى لتوطين تكنولوجيا صناعة الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، مما يوفر إطارًا تنظيميًا ينظم هذه الصناعة ويعمل على تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف التى يمكنها تطويرها.

وأشار إلى أنه لا يجب أن نغفل عن قدرات مصر التصنيعية فى مجال صناعة الدواء وقال إن هنا فرصة كبيرة لزيادة حجم الاستثمارات فى هذه الصناعة فى مصر لأغراض التصدير وخاصة للأسواق المجاورة العربية والأفريقية.