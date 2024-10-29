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اليابان: سنواصل مراقبة تحركات سعر الصرف وعمليات المضاربة على الين - جريدة البورصة

10/29/2024 4:27:44 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد وزير المالية الياباني“كاتسونوبو كاتو” عزم السلطات في بلاده على مواصلة مراقبة سعر الصرف عن كثب، وتوخي الحذر في التعامل مع تحركاته، بما في ذلك التقلبات الناجمة عن عمليات المضاربة.

قال“كاتو” في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تُخطط لصياغة حزمة دعم اقتصادي وموازنة تكميلية قوية، مع الأخذ في الاعتبار مقترحات السياسات من الأحزاب غير المنتمية للائتلاف الحاكم.

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تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.18% إلى 153 يناً .

وذلك بعدما لامس الين خلال تعاملات الأمس أدنى قيمة له أمام الدولار منذ 3 أشهر على خلفية الضغوط التي يتعرض لها نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي الناجمة عن خسارة الائتلاف الحزبي الحاكم للأغلبية في انتخابات مجلس النواب التي انعقدت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

هذا بالإضافة إلى الأداء القوي للعملة الأمريكية في فترة ما قبل انتخابات الرئاسة المقرر أن تبدأ خلال أيام قليلة في الخامس من نوفمبر القادم.

المصدر:

MENAFN29102024000202011048ID1108827719

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