اليابان: سنواصل مراقبة تحركات سعر الصرف وعمليات المضاربة على الين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد وزير
المالية الياباني“كاتسونوبو كاتو” عزم السلطات في بلاده على مواصلة مراقبة سعر الصرف عن كثب، وتوخي الحذر في التعامل مع تحركاته، بما في ذلك التقلبات الناجمة عن عمليات المضاربة.
قال“كاتو” في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تُخطط لصياغة حزمة دعم اقتصادي وموازنة تكميلية قوية، مع الأخذ في الاعتبار مقترحات السياسات من الأحزاب غير المنتمية للائتلاف الحاكم.
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تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.18% إلى 153 يناً .
وذلك بعدما لامس الين خلال تعاملات الأمس أدنى قيمة له أمام الدولار منذ 3 أشهر على خلفية الضغوط التي يتعرض لها نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي الناجمة عن خسارة الائتلاف الحزبي الحاكم للأغلبية في انتخابات مجلس النواب التي انعقدت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
هذا بالإضافة إلى الأداء القوي للعملة الأمريكية في فترة ما قبل انتخابات الرئاسة المقرر أن تبدأ خلال أيام قليلة في الخامس من نوفمبر القادم.
المصدر:
MENAFN29102024000202011048ID1108827719
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