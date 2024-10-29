سنتامين توافق على عرض استحواذ أنجلو جولد أشانتى

(MENAFN
- Al-Borsa News) أصدرت شركة سنتامين، اليوم الثلاثاء، بيانًا في بورصة لندن أكدت فيه موافقة حملة أسهمها على التصويت لصالح صفقة
الاستحواذ الموصى به لشركة أنجلو جولد أشانتي
على سنتامين.
وقال مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين:“يسعدنا موافقة حملة أسهمنا على رؤيتنا بأهمية صفقة استحواذ أنجلو جولد أشانتي على شركتنا، وهو ما يخلق قيم مضافة لكافة الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، وهو ما يتضح من نتيجة التصويت التي جاءت بنسبة موافقة تصل إلى 98% من إجمالي حملة الأسهم، في الوقت نفسه، نثق في قدرة أنجلو جولد أشانتي على استكمال مسيرة الإنجازات الهامة التي تمكن فريق سنتامين من تحقيقها بالتعاون مع شركائنا في الحكومة المصرية، والذين أكدوا مكانة منجم السكري كأصل إنتاجي عالمي من الطراز الأول، بفضل قدرته على تحقيق مسار نمو تصاعدي”.
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وأضاف هورجان، أنه فيما يتعلق بالجدول الزمني لإتمام الصفقة والخطوات التالية التي سيتم اتخاذها في هذا الإطار، فإن استكمال صفقة استحواذ أنجلو جولد أشانتي تخضع لموافقة المحكمة الملكية في جيرسي، والتي سيتم إعلانها خلال الجلسة الخاصة التي ستُعقد بخصوص الصفقة يوم 20 نوفمبر 2024.
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