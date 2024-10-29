ارتفاع الأسهم اليابانية قبل انطلاق اجتماع البنك المركزي بشأن الفائدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق اجتماع البنك المركزي
الياباني لتحديد قرار الفائدة الأربعاء، مع تركيز المستثمرين على إعلان النتائج المالية للشركات بغض النظر عن حالة عدم اليقين السياسي الناجمة عن خسارة الائتلاف الحاكم لأغلبيته في البرلمان.
عند إغلاق التعاملات، ارتفع“نيكي” بنسبة 0.77% أو (+ 298 نقطة) إلى 38903 نقطة، كما صعد“توبكس” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.91% أو (+ 24 نقطة) إلى 2682 نقطة.
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وتصاعدت الأصوات من الأحزاب الأخرى بعدم تغيير سياسة بنك اليابان المركزي شديدة التيسير، بعدما خسر الائتلاف الحاكم – الحزب الليبرالي الديمقراطي ونظيره“كوميتو” – الأغلبية في البرلمان.
وقال رئيس الحزب الديمقراطي من أجل الشعب“يويتشيرو تاماكي”: يجب على بنك اليابان أن يتجنب إجراء تغيير كبير على سياسته النقدية شديدة التيسير، خاصة وأن نمو الأجور لا يزال بطيئًا.
ويتجه بنك اليابان لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأربعاء والخميس هذا الأسبوع، مع ترقب تصريحات مسؤولي المصرف حول مستقبل الفائدة في الاجتماع الأخير لهذا العام.
وانخفضت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة طفيفة تبلغ 0.19% لتصل إلى 152.935 ين في تمام الساعة 9:31 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
المصدر:
MENAFN29102024000202011048ID1108827717
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