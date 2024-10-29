ارتفاع الأسهم اليابانية قبل انطلاق اجتماع البنك المركزي بشأن الفائدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق اجتماع الياباني لتحديد قرار الفائدة الأربعاء، مع تركيز المستثمرين على إعلان النتائج المالية للشركات بغض النظر عن حالة عدم اليقين السياسي الناجمة عن خسارة الائتلاف الحاكم لأغلبيته في البرلمان.

عند إغلاق التعاملات، ارتفع“نيكي” بنسبة 0.77% أو (+ 298 نقطة) إلى 38903 نقطة، كما صعد“توبكس” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.91% أو (+ 24 نقطة) إلى 2682 نقطة.

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وتصاعدت الأصوات من الأحزاب الأخرى بعدم تغيير سياسة بنك اليابان المركزي شديدة التيسير، بعدما خسر الائتلاف الحاكم – الحزب الليبرالي الديمقراطي ونظيره“كوميتو” – الأغلبية في البرلمان.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي من أجل الشعب“يويتشيرو تاماكي”: يجب على بنك اليابان أن يتجنب إجراء تغيير كبير على سياسته النقدية شديدة التيسير، خاصة وأن نمو الأجور لا يزال بطيئًا.

ويتجه بنك اليابان لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأربعاء والخميس هذا الأسبوع، مع ترقب تصريحات مسؤولي المصرف حول مستقبل الفائدة في الاجتماع الأخير لهذا العام.

وانخفضت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة طفيفة تبلغ 0.19% لتصل إلى 152.935 ين في تمام الساعة 9:31 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

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