أيمن عبد الحميد: الأولى تحقق 4 مليارات جنيه تمويلات عقارية منذ بداية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى“الأولى”، إن إجمالى التمويلات التى منحتها الشركة منذ بداية العام الجارى وحتى الآن بلغ 4 مليارات جنيه.
أضاف عبد الحميد لـ”البورصة”، أن الشركة حققت نموًا كبيرًا فى حجم التمويلات خلال العام الجارى بلغ 110% مقارنة بالعام الماضى، حيث بلغت التمويلات خلال نفس الفترة من العام الماضى 1.8 مليار جنيه.
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وأوضح أن محفظة مديونيات العملاء وصلت إلى 9 مليارات جنيه، وبلغ عدد عملاء الشركة حتى الآن 39 ألف عميل، 80% منهم من محدودى ومتوسطى الدخل. “الأولى” تستهدف زيادة رأسمالها ليصل إلى 1.5 مليار جنيه على مرحلتين
وأشار إلى أن شركة“الأولى” تستهدف زيادة رأسمالها ليصل إلى 1.5 مليار جنيه على مرحلتين، الأولى للوصول إلى مليار جنيه بنهاية العام الجارى، يتبعها زيادة أخرى بقيمة 500 مليون جنيه، وذلك بصورة نقدية من المساهمين.
وقال عبد الحميد، إن الشركة حققت أرباحًا بقيمة 223 مليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر الماضى، لافتًا إلى أن الشركة كانت تستهدف أرباحًا بقيمة 180 مليون جنيه حتى نهاية العام الجارى.
وأضاف أن حجم قروض الشركة من البنوك بلغ 7.25 مليار جنيه حتى نهاية شهر سبتمبر الماضى، مقارنة بـ3.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وأوضح أن“الأولى” أول شركة تعمل فى مجال التمويل العقارى بالسوق المصرى، وتأسست فى عام 2003 وبدأت ممارسة النشاط خلال فبراير 2024، ويبلغ رأسمالها المدفوع حاليًا 734 مليون جنيه، ويضم هيكل ملكيتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، وعدة شركات تأمين حكومية، وبنك الاستثمار القومى.
وقال إن الشركة قامت بتأجيل إصدار سندات توريق بقيمة 3 مليارات جنيه، فى ضوء الارتفاعات الأخيرة فى سعر الفائدة، موضحًا أن الشركة تعتمد على السيولة الذاتية والبنكية لتغطية التمويلات الجديدة. إطلاق منتج“التمويل الأخضر” لشراء وحدات متوافقة مع معايير الاستدامة
أضاف أن الشركة أطلقت منتجًا جديدًا تحت مسمى“التمويل الأخضر” يتضمن منح الخدمة بأسعار وخصومات عند التعامل على شراء وحدات متوافقة مع معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة.
وأوضح أن الشركة حاليًا تبحث عن جهات لتمويل هذا المنتج لمنح العملاء خصمًا أكبر تشجيعًا لمبادرات الدولة لدعم الاستدامة، وتابع:“حصلنا على موافقة مجلس إدارة الشركة لطرح هذا المنتج، وجارى حاليًا التفاوض مع المطورين للعمل به”.
وأشار إلى أن تلك الفكرة لاقت ترحيبًا كبيرًا من المطورين العقاريين، وتستهدف الشركة حجم تمويلات عقارية فى حدود 150 مليون جنيه فى أول عام من طرح المنتج الجديد.
وقال عبد الحميد، إن الشركة سوف تبدأ مخاطبة عدة بنوك محلية للحصول على قروض وتسهيلات لهذا النوع من التمويل الأخضر، تماشياً مع السياسات العالمية لتقليل الانبعاثات الضارة والحفاظ على البيئة.
أضاف أن هذه الخدمة ستكون خاصة بالوحدات السكنية التى توفر عناصر مستدامة ومنها استخدام الطاقة الشمسية فى الإنارة، وإعادة استخدام مياه الشرب والرى، وتقليل الإضاءة والاعتماد على الموارد الطبيعية. اقرأ أيضا:“الأولى” تمنح 717 مليون جنيه تمويلات عقارية الربع الأول من 2024
وأوضح أنه يمكن للأفراد العاملين فى شركات متخصصة فى حلول الاستدامة وتقليل الانبعاثات الضارة الاستفادة من هذه الآلية أيضًا، حتى وإن كانت الوحدة محل التعاقد لا تتضمن أى عوامل منها.
وأشار إلى أن“الأولى” سوف تعتمد فى هذه الآلية على إجراء خصم طفيف من المكاسب والأرباح المالية التى تحصل عليها الشركة فى أى عملية تمويل عقارى، وتطمح لاحقًا فى زيادة تلك الخصومات حال ارتفاع الإقبال على هذه النوعية من الوحدات.
وقال إن من أهم الصعوبات التى تواجه التمويل العقارى فى مصر عدم وجود الوعى الكافى به، مشيرًا إلى أنه يجب على الدولة إعادة السماح بتمويل المشروعات تحت الإنشاء وسرعة إصدار الرقم القومى للعقارات.
أضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة من أهم التحديات التى تواجه شركات التمويل العقارى خلال الفترة الحالية، بالإضافة الى ارتفاع أسعار العقارات.
وأوضح عبد الحميد، أن نسبة المتعثرين لدى الشركة لا تتجاوز 1% حتى نهاية شهر سبتمبر الماضى، مقابل نسبة 1.56% عن نفس الفترة خلال العام الماضى.
وأشار إلى أن شركة“الأولى” تمنح كافة التسهيلات للعملاء لحل مشكلة التعثر فى السداد.
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