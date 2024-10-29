أيمن عبد الحميد: الأولى تحقق 4 مليارات جنيه تمويلات عقارية منذ بداية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قال أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى“الأولى”، إن إجمالى التمويلات التى منحتها الشركة منذ بداية العام الجارى وحتى الآن بلغ 4 مليارات جنيه.

أضاف عبد الحميد لـ”البورصة”، أن الشركة حققت نموًا كبيرًا فى حجم التمويلات خلال العام الجارى بلغ 110% مقارنة بالعام الماضى، حيث بلغت التمويلات خلال نفس الفترة من العام الماضى 1.8 مليار جنيه.

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وأوضح أن محفظة مديونيات العملاء وصلت إلى 9 مليارات جنيه، وبلغ عدد عملاء الشركة حتى الآن 39 ألف عميل، 80% منهم من محدودى ومتوسطى الدخل.

وأشار إلى أن شركة“الأولى” تستهدف زيادة رأسمالها ليصل إلى 1.5 مليار جنيه على مرحلتين، الأولى للوصول إلى مليار جنيه بنهاية العام الجارى، يتبعها زيادة أخرى بقيمة 500 مليون جنيه، وذلك بصورة نقدية من المساهمين.

وقال عبد الحميد، إن الشركة حققت أرباحًا بقيمة 223 مليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر الماضى، لافتًا إلى أن الشركة كانت تستهدف أرباحًا بقيمة 180 مليون جنيه حتى نهاية العام الجارى.

وأضاف أن حجم قروض الشركة من البنوك بلغ 7.25 مليار جنيه حتى نهاية شهر سبتمبر الماضى، مقارنة بـ3.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأوضح أن“الأولى” أول شركة تعمل فى مجال التمويل العقارى بالسوق المصرى، وتأسست فى عام 2003 وبدأت ممارسة النشاط خلال فبراير 2024، ويبلغ رأسمالها المدفوع حاليًا 734 مليون جنيه، ويضم هيكل ملكيتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، وعدة شركات تأمين حكومية، وبنك الاستثمار القومى.

وقال إن الشركة قامت بتأجيل إصدار سندات توريق بقيمة 3 مليارات جنيه، فى ضوء الارتفاعات الأخيرة فى سعر الفائدة، موضحًا أن الشركة تعتمد على السيولة الذاتية والبنكية لتغطية التمويلات الجديدة.

أضاف أن الشركة أطلقت منتجًا جديدًا تحت مسمى“التمويل الأخضر” يتضمن منح الخدمة بأسعار وخصومات عند التعامل على شراء وحدات متوافقة مع معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة.

وأوضح أن الشركة حاليًا تبحث عن جهات لتمويل هذا المنتج لمنح العملاء خصمًا أكبر تشجيعًا لمبادرات الدولة لدعم الاستدامة، وتابع:“حصلنا على موافقة مجلس إدارة الشركة لطرح هذا المنتج، وجارى حاليًا التفاوض مع المطورين للعمل به”.

وأشار إلى أن تلك الفكرة لاقت ترحيبًا كبيرًا من المطورين العقاريين، وتستهدف الشركة حجم تمويلات عقارية فى حدود 150 مليون جنيه فى أول عام من طرح المنتج الجديد.

وقال عبد الحميد، إن الشركة سوف تبدأ مخاطبة عدة بنوك محلية للحصول على قروض وتسهيلات لهذا النوع من التمويل الأخضر، تماشياً مع السياسات العالمية لتقليل الانبعاثات الضارة والحفاظ على البيئة.

أضاف أن هذه الخدمة ستكون خاصة بالوحدات السكنية التى توفر عناصر مستدامة ومنها استخدام الطاقة الشمسية فى الإنارة، وإعادة استخدام مياه الشرب والرى، وتقليل الإضاءة والاعتماد على الموارد الطبيعية.

وأوضح أنه يمكن للأفراد العاملين فى شركات متخصصة فى حلول الاستدامة وتقليل الانبعاثات الضارة الاستفادة من هذه الآلية أيضًا، حتى وإن كانت الوحدة محل التعاقد لا تتضمن أى عوامل منها.

وأشار إلى أن“الأولى” سوف تعتمد فى هذه الآلية على إجراء خصم طفيف من المكاسب والأرباح المالية التى تحصل عليها الشركة فى أى عملية تمويل عقارى، وتطمح لاحقًا فى زيادة تلك الخصومات حال ارتفاع الإقبال على هذه النوعية من الوحدات.

وقال إن من أهم الصعوبات التى تواجه التمويل العقارى فى مصر عدم وجود الوعى الكافى به، مشيرًا إلى أنه يجب على الدولة إعادة السماح بتمويل المشروعات تحت الإنشاء وسرعة إصدار الرقم القومى للعقارات.

أضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة من أهم التحديات التى تواجه شركات التمويل العقارى خلال الفترة الحالية، بالإضافة الى ارتفاع أسعار العقارات.

وأوضح عبد الحميد، أن نسبة المتعثرين لدى الشركة لا تتجاوز 1% حتى نهاية شهر سبتمبر الماضى، مقابل نسبة 1.56% عن نفس الفترة خلال العام الماضى.

وأشار إلى أن شركة“الأولى” تمنح كافة التسهيلات للعملاء لحل مشكلة التعثر فى السداد.