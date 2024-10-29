ارتفاع أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من حالة عدم اليقين المرتبطة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، مع ترقب بيانات اقتصادية عن سوق العمل والتضخم في الولايات المتحدة.
صعد السعر الفوري للذهب بنسبة 0.5% إلى 2755.79 دولار للأونصة، مقتربة من المستوى القياسي المسجل الأربعاء عند 2758.37 دولار.
وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 0.36% إلى 2766 دولارًا.
في تعقيب لوكالة“رويترز”، قال“بيب جون رونج” استراتيجي السوق لدى“آي جي”: تستمر الفترة السابقة للانتخابات الأمريكية في تقديم الدعم للمعدن النفيس كأداة للتحوط ضد حالة عدم اليقين السياسي.
ومع بقاء ثمانية أيام فقط على قرار مجلس الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، يتوقع المستثمرون في الوقت الحالي احتمالية بنسبة 95% لخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مع 5% للتثبيت، بحسب أداة“فيدواتش” التابعة لمجموعة“سي إم إي”.
على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.61% إلى 33.88 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 1.45% إلى 1048 دولارًا، وزاد البلاديوم بنسبة 0.78% إلى 1226.5 دولار.
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