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ارتفاع أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق - جريدة البورصة

10/29/2024 4:27:40 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من حالة عدم اليقين المرتبطة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، مع ترقب بيانات اقتصادية عن سوق العمل والتضخم في الولايات المتحدة.

صعد السعر الفوري للذهب بنسبة 0.5% إلى 2755.79 دولار للأونصة، مقتربة من المستوى القياسي المسجل الأربعاء عند 2758.37 دولار.
وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 0.36% إلى 2766 دولارًا.
في تعقيب لوكالة“رويترز”، قال“بيب جون رونج” استراتيجي السوق لدى“آي جي”: تستمر الفترة السابقة للانتخابات الأمريكية في تقديم الدعم للمعدن النفيس كأداة للتحوط ضد حالة عدم اليقين السياسي.
ومع بقاء ثمانية أيام فقط على قرار مجلس الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، يتوقع المستثمرون في الوقت الحالي احتمالية بنسبة 95% لخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مع 5% للتثبيت، بحسب أداة“فيدواتش” التابعة لمجموعة“سي إم إي”.
على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.61% إلى 33.88 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 1.45% إلى 1048 دولارًا، وزاد البلاديوم بنسبة 0.78% إلى 1226.5 دولار.

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