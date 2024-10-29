جراند بلازا تخطط للاستحواذ على 250 فدانًا بالساحل الشمالى

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- Al-Borsa News) قال المهندس شريف عثمان، رئيس مجلس إدارة شركة جراند بلازا للاستثمار العقارى والسياحى، إن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 600 مليون جنيه خلال عام 2025.
أضاف عثمان لـ”البورصة”، أن الشركة حريصة على أن تكون معدلات البيع بالمشروعات تسير بشكل متوازن مع حجم التنفيذ بالمشروعات القائمة، حيث يشهد السوق متغيرات بشكل مستمر خاصة فى أسعار مواد البناء.
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وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ 250 مليون جنيه فى أعمال الإنشاءات بمشروعاتها خلال العام المقبل، وتم ضخ نفس القيمة تقريبا خلال العام الجارى.
وقال إن الشركة تدرس عددًا من الفرص الاستثمارية الجديدة فى مناطق متنوعة ضمن خطتها للتوسع بالسوق، وتقديم منتجات عقارية متنوعة تلبى احتياجات العملاء.
أضاف عثمان، أنه جارى التفاوض على قطعة أرض جديدة بمساحة تتراوح يبن 150 و250 فدانا بمنطقة الساحل الشمالى.
وأوضح أن الطفرة العمرانية التى تتبناها الحكومة وشركات القطاع الخاص فى مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالى غيرت من ملامح الاستثمار بالمنطقة بالكامل.
وأشار إلى أن الشركة تتفاوض على قطعة أرض بمساحة تتراوح بين 50 و100 فدان بمدينة زايد الجديدة، وجارٍ دراسة فرص متنوعة خاصة بمنطقة الدلتا لتطوير مشروعات تجارية وإدارية. الشركة تستهدف تنفيذ عملية توريق بقيمة 70 مليون جنيه
وقال إن الشركة تدرس جميع الآليات التمويلية المتاحة فى الوقت الحالى، وتفضل الاتجاه لعمليات التوريق، بالتزامن مع خطتها للتسليمات بمشروعاتها خلال الفترة القادمة.
وأضاف عثمان، أنه من المستهدف أن تبلغ قيمة عملية التوريق 70 مليون جنيه تقريبًا، مؤكدا أن الشركة لا تفضل القروض البنكية فى الوقت الحالى نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة ما يمثل عبئًا ماليًا على المطور العقارى. خطة لتسليم 350 وحدة فى مشروع“لاميرادا المستقبل”
أوضح أن الشركة انتهت من إنجاز نسبة كبيرة من الإنشاءات بمشروع“لاميرادا المستقبل”، والذى يقام ضمن مشروع“مستقبل سيتى” باستثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه.
وقال عثمان، إن الشركة افتتحت مول“لاميرادا بلازا” الذى تطوره بجوار مشروع“لاميرادا القاهرة الجديدة”، كما بدأت مفاوضات مع عدة علامات تجارية كبرى وبنوك للتواجد فى المول.
أضاف أن الشركة طرحت مشروع“جراند بلازا” بإجمالى 192 وحدة فى المرحلة الأولى من مشروع“لاميرادا المستقبل” بمبيعات مستهدفة 800 مليون جنيه. اقرأ أيضا:“جراند بلازا” تستهدف 1.2 مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال 2024
أوضح أن الطرح ضم مجموعة متنوعة من الوحدات بمساحات تتراوح بين 92 مترًا إلى 160 مترًا مربعًا.
وقال عثمان، إن مشروع“لاميرادا المستقبل” باستثمارات إجمالية نحو 3 مليارات جنيه، ويقام على مساحة 28 فدانًا، وينقسم إلى 3 مراحل، المرحلة الأولى تضم شققًا سكنية، وتم طرح جزء منها للبيع، والثانية تضم وحدات تاون هاوس ودوبلكس.
أضاف أن شركة“جراند بلازا” قامت بتسريع عمليات التنفيذ لتفادى الزيادات المستمرة فى أسعار الخامات، وتعمل حاليًا على تسليم 350 وحدة بمشروع“لاميرادا المستقبل”.
وأوضح أن الشركة تركز على الإسراع بمعدلات التنفيذ بالمشروعات وإنجاز نسبة كبيرة من الإنشاءات، لتجنب حدوث أى فجوة بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ فيما بعد. 60% حصة المصريين بالخارج من إجمالى مبيعات الشركة
وأشار إلى أن السوق العقارى شهد انتعاشة فى معدلات البيع خلال الشهور الأولى من العام الجارى، إلا أن الشهور الأخيرة شهدت تراجعًا ملحوظًا فى الطلب الاستثمارى من العملاء، ولكن مع استمرار الطلب على السكن فإن معدلات البيع لا تزال معقولة لكنها ليست بنفس المعدلات التى كانت عليها خلال الربع الأول من 2024.
وقال إن المصريين العاملين بالخارج استحوذوا على نحو 60% من إجمالى مبيعات الشركة، مقابل 5% للأجانب.
وأضاف عثمان، أن الشركة تحرص على التسويق الخارجى لمشروعاتها والمشاركة فى المعارض العقارية الخارجية.
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