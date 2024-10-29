جراند بلازا تخطط للاستحواذ على 250 فدانًا بالساحل الشمالى

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس شريف عثمان، رئيس مجلس إدارة شركة جراند بلازا للاستثمار العقارى والسياحى، إن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 600 مليون جنيه خلال عام 2025.

أضاف عثمان لـ”البورصة”، أن الشركة حريصة على أن تكون معدلات البيع بالمشروعات تسير بشكل متوازن مع حجم التنفيذ بالمشروعات القائمة، حيث يشهد السوق متغيرات بشكل مستمر خاصة فى أسعار مواد البناء.

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وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ 250 مليون جنيه فى أعمال الإنشاءات بمشروعاتها خلال العام المقبل، وتم ضخ نفس القيمة تقريبا خلال العام الجارى.

وقال إن الشركة تدرس عددًا من الفرص الاستثمارية الجديدة فى مناطق متنوعة ضمن خطتها للتوسع بالسوق، وتقديم منتجات عقارية متنوعة تلبى احتياجات العملاء.

أضاف عثمان، أنه جارى التفاوض على قطعة أرض جديدة بمساحة تتراوح يبن 150 و250 فدانا بمنطقة الساحل الشمالى.

وأوضح أن الطفرة العمرانية التى تتبناها الحكومة وشركات القطاع الخاص فى مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالى غيرت من ملامح الاستثمار بالمنطقة بالكامل.

وأشار إلى أن الشركة تتفاوض على قطعة أرض بمساحة تتراوح بين 50 و100 فدان بمدينة زايد الجديدة، وجارٍ دراسة فرص متنوعة خاصة بمنطقة الدلتا لتطوير مشروعات تجارية وإدارية.

وقال إن الشركة تدرس جميع الآليات التمويلية المتاحة فى الوقت الحالى، وتفضل الاتجاه لعمليات التوريق، بالتزامن مع خطتها للتسليمات بمشروعاتها خلال الفترة القادمة.

وأضاف عثمان، أنه من المستهدف أن تبلغ قيمة عملية التوريق 70 مليون جنيه تقريبًا، مؤكدا أن الشركة لا تفضل القروض البنكية فى الوقت الحالى نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة ما يمثل عبئًا ماليًا على المطور العقارى.

أوضح أن الشركة انتهت من إنجاز نسبة كبيرة من الإنشاءات بمشروع“لاميرادا المستقبل”، والذى يقام ضمن مشروع“مستقبل سيتى” باستثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه.

وقال عثمان، إن الشركة افتتحت مول“لاميرادا بلازا” الذى تطوره بجوار مشروع“لاميرادا القاهرة الجديدة”، كما بدأت مفاوضات مع عدة علامات تجارية كبرى وبنوك للتواجد فى المول.

أضاف أن الشركة طرحت مشروع“جراند بلازا” بإجمالى 192 وحدة فى المرحلة الأولى من مشروع“لاميرادا المستقبل” بمبيعات مستهدفة 800 مليون جنيه.

أوضح أن الطرح ضم مجموعة متنوعة من الوحدات بمساحات تتراوح بين 92 مترًا إلى 160 مترًا مربعًا.

وقال عثمان، إن مشروع“لاميرادا المستقبل” باستثمارات إجمالية نحو 3 مليارات جنيه، ويقام على مساحة 28 فدانًا، وينقسم إلى 3 مراحل، المرحلة الأولى تضم شققًا سكنية، وتم طرح جزء منها للبيع، والثانية تضم وحدات تاون هاوس ودوبلكس.

أضاف أن شركة“جراند بلازا” قامت بتسريع عمليات التنفيذ لتفادى الزيادات المستمرة فى أسعار الخامات، وتعمل حاليًا على تسليم 350 وحدة بمشروع“لاميرادا المستقبل”.

وأوضح أن الشركة تركز على الإسراع بمعدلات التنفيذ بالمشروعات وإنجاز نسبة كبيرة من الإنشاءات، لتجنب حدوث أى فجوة بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ فيما بعد.

وأشار إلى أن السوق العقارى شهد انتعاشة فى معدلات البيع خلال الشهور الأولى من العام الجارى، إلا أن الشهور الأخيرة شهدت تراجعًا ملحوظًا فى الطلب الاستثمارى من العملاء، ولكن مع استمرار الطلب على السكن فإن معدلات البيع لا تزال معقولة لكنها ليست بنفس المعدلات التى كانت عليها خلال الربع الأول من 2024.

وقال إن المصريين العاملين بالخارج استحوذوا على نحو 60% من إجمالى مبيعات الشركة، مقابل 5% للأجانب.

وأضاف عثمان، أن الشركة تحرص على التسويق الخارجى لمشروعاتها والمشاركة فى المعارض العقارية الخارجية.