2 مليار جنيه مبيعات إمكان مصر للتطوير العقارى النصف الأول من 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قال أحمد عارف، رئيس الجهاز التنفيذى لشركة إمكان مصر للتطوير العقارى، إن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بمشروع“البروج” بقيمة 2 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام الجارى.

أضاف عارف، أن الشركة تستهدف استثمار نحو 100 مليار جنيه لتطوير مشروع“البروج” بمنطقة هليوبوليس الجديدة بحلول عام 2030.

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أوضح أن مشروع“البروج” بنشاط عمرانى متكامل، ويقام على مساحة 5 ملايين متر مربع، ويضم 16 ألف وحدة سكنية.

وقال عارف، إنه من المستهدف زيادة رأسمال شركة“إمكان مصر” وفتح أسواق جديدة فى دول الخليج العربى وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لتصدير العقار المصرى.

أضاف أن مشروع“البروج” يتم تنفيذه على 3 مراحل، ومن المخطط الانتهاء منه بحلول عام 2030، لافتا إلى أنه تم بيع 4700 وحدة، وتسليم أكثر من 2000 وحدة منذ عام 2020.

وتعاقدت شركة“إمكان مصر” مع شركة“Forward” للمقاولات لبناء 3 مناطق سكنية جديدة بمشروع“البروج”، بإجمالى استثمارات بلغت حوالى 1.6 مليار جنيه.

أوضح عارف، أن التعاقد الجديد مع شركة“Forward” يستهدف بناء 3 مناطق سكنية على مساحة 192 ألف متر مربع وبمساحة بنائية 86.8 ألف متر مربع، لتضم 348 وحدة سكنية، خلال مدد زمنية تتراوح من 22 إلى 24 شهرًا.

وقال إن“إمكان مصر” تعاقدت أيضًا مع شركة“Global Energy” لتنفيذ المرحلة الثالثة من البنية التحتية بمشروع“البروج”، وتشمل تنفيذ 3 كيلومترات من الطرق، وحوالى 44 كيلومترًا من كابلات الجهد المتوسط، وذلك بإجمالى استثمارات بلغت حوالى 445 مليون جنيه خلال مدة زمنية تصل إلى 16 شهرًا.

أضاف أن شركة إمكان، التابعة لشركة أبو ظبى كابيتال جروب“ADCG”، تعتبر مطورًا إقليميًا يدير مشروع“البروج”، بالشراكة مع شركة العين الإماراتية، بنسبة 50% لكل منهما، حيث أسست“ADCG” والعين الإماراتية شركة كابيتال جروب بروبرتيز“CGP”، لتكون الشركة المالكة للمشروع داخل مصر، فيما تتولى“إمكان” مهام الإدارة والتسويق.