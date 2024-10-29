2 مليار جنيه مبيعات إمكان مصر للتطوير العقارى النصف الأول من 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال أحمد عارف، رئيس الجهاز التنفيذى لشركة إمكان مصر للتطوير العقارى، إن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بمشروع“البروج” بقيمة 2 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام الجارى.
أضاف عارف، أن الشركة تستهدف استثمار نحو 100 مليار جنيه لتطوير مشروع“البروج” بمنطقة هليوبوليس الجديدة بحلول عام 2030.
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أوضح أن مشروع“البروج” بنشاط عمرانى متكامل، ويقام على مساحة 5 ملايين متر مربع، ويضم 16 ألف وحدة سكنية.
وقال عارف، إنه من المستهدف زيادة رأسمال شركة“إمكان مصر” وفتح أسواق جديدة فى دول الخليج العربى وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لتصدير العقار المصرى.
أضاف أن مشروع“البروج” يتم تنفيذه على 3 مراحل، ومن المخطط الانتهاء منه بحلول عام 2030، لافتا إلى أنه تم بيع 4700 وحدة، وتسليم أكثر من 2000 وحدة منذ عام 2020. التعاقد مع“Forward” لبناء 3 مناطق سكنية باستثمارات 1.6 مليار جينه
وتعاقدت شركة“إمكان مصر” مع شركة“Forward” للمقاولات لبناء 3 مناطق سكنية جديدة بمشروع“البروج”، بإجمالى استثمارات بلغت حوالى 1.6 مليار جنيه.
أوضح عارف، أن التعاقد الجديد مع شركة“Forward” يستهدف بناء 3 مناطق سكنية على مساحة 192 ألف متر مربع وبمساحة بنائية 86.8 ألف متر مربع، لتضم 348 وحدة سكنية، خلال مدد زمنية تتراوح من 22 إلى 24 شهرًا.
وقال إن“إمكان مصر” تعاقدت أيضًا مع شركة“Global Energy” لتنفيذ المرحلة الثالثة من البنية التحتية بمشروع“البروج”، وتشمل تنفيذ 3 كيلومترات من الطرق، وحوالى 44 كيلومترًا من كابلات الجهد المتوسط، وذلك بإجمالى استثمارات بلغت حوالى 445 مليون جنيه خلال مدة زمنية تصل إلى 16 شهرًا.
أضاف أن شركة إمكان، التابعة لشركة أبو ظبى كابيتال جروب“ADCG”، تعتبر مطورًا إقليميًا يدير مشروع“البروج”، بالشراكة مع شركة العين الإماراتية، بنسبة 50% لكل منهما، حيث أسست“ADCG” والعين الإماراتية شركة كابيتال جروب بروبرتيز“CGP”، لتكون الشركة المالكة للمشروع داخل مصر، فيما تتولى“إمكان” مهام الإدارة والتسويق.
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