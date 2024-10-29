أدير تتفاوض مع 4 شركات لتطوير مشروعات بمساحة 1200 فدان

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس باسل الصيرفى، الرئيس التنفيذى لشركة أدير العالمية، إن الشركة تتفاوض مع 4 شركات تطوير عقارى مصرية لتطوير مساحة 1200 فدان بعدد من المناطق بإجمالى 9 مشاريع، لتنفيذ مشروعات عمرانية متنوعة سواء بنظام الشراكة أو التنفيذ الذاتى.
أضاف الصيرفى لـ”البورصة”، أن“أدير العالمية” المملوكة لمجموعة أدير القابضة وسمو القابضة السعودية، حققت نموًا جيدًا منذ دخولها السوق العقارى المصرى، وتوسعت فى عدد من المجالات من ضمنها التطوير والتسويق العقارى.
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أوضح أن الشركة انتهت من تنفيذ وتشغيل مشروع“ذا بورت أدير بلازا” بمدينة الشيخ زايد بمساحة 45 ألف متر مربع، باستثمارات 100 مليون جنيه.
وقال إن المشروع بنشاط تجارى إدارى، ويضم 45 وحدة بمساحات متنوعة تم تأجيرها بالكامل، لافتا إلى أن الشركة حصلت على الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية بنظام حق الانتفاع لمدة 23 عامًا.
أضاف أن شركة“أدير العالمية” هى شركة سعودية، دخلت الأسواق العالمية خلال عام 2021 فى لندن وتركيا، وبدأت عملها بالسوق المصرى، وتمتلك أكثر من 4 آلاف مستثمر، حيث تتولى إدارة محافظهم الاستثمارية حول العالم عن طريق الصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية المختلفة.
أوضح أن الشركة تعقد ملتقى كل 3 شهور بمقر مشروع“ذا بورت أدير بلازا” لجذب المستثمرين السعوديين والخليجيين واستعراض كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع العقارى فى مصر. دراسة الاستحواذ على 50% من شركة“ميلى” التابعة لـ”الأهلى صبور”
وقال الصيرفى، إن الشركة وقعت 3 اتفاقيات خلال الفترة الماضية مع شركة حسن علام العقارية، وشركة“ميلى” التابعة لشركة الأهلى صبور، وشركة باراجون للتطوير العقارى، لتنفيذ مشروعات باستثمارات تتراوح من 250 إلى 300 مليون دولار.
أضاف أن الشركة تدرس الاستحواذ على 50% من شركة“ميلى” التابعة لشركة الأهلى صبور، موضحًا أن الصفقة فى مرحلة الدراسات الجادة من كلا الشركتين.
وأوضح أنه جار دراسة تطوير مشروع جديد بالشراكة مع شركة“ميلى” بمنطقة غرب القاهرة على مساحة 100 فدان بنشاط عمرانى متكامل يضم وحدات سكنية، تجارية، إدارية، وفندقية، ومن المستهدف إنهاء كافة الإجراءات وطرح المشروع بنهاية العام الجارى.
أشار إلى أن شركة“ميلى” بدأت تنفيذ أولى مشروعاتها فى السعودية، وهو عبارة عن ناد رياضى بمدينة“الخبر”، على مساحة 120 ألف متر مربع باستثمارات 350 مليون ريال سعودى.
وقال إن شركة“أدير القابضة” وقعت مؤخرًا مذكرة تفاهم مع شركة“ميلى” لتأسيس شركة لتطوير وتجهيز وإدارة النوادى الرياضية والاجتماعية فى مصر والسعودية.
أضاف الصيرفى، أن“ميلى” تعاقدت على إنشاء 3 نوادى رياضية فى السعودية بإجمالى استثمارات مليار ريال سعودى، فى الرياض وجدة والخبر. “حسن علام السعودية” تدرس 3 مشروعات عقارية جديدة فى المملكة
وأوضح أن شركة“حسن علام” تدرس فرصًا استثمارية جديدة فى مصر، حيث يجرى التفاوض على 3 قطع أراض تابعة لجهات حكومية وخاصة، ومن المستهدف توقيع مشروع منها بنهاية العام الجارى.
وقال إنه تم توقيع اتفاقية مع شركة حسن علام، وتم التعاقد على تنفيذ أولى مشروعات شركة“حسن علام السعودية” فى مصر، وهو عبارة عن مشروع سكنى متكامل بمنطقة شرق القاهرة على إجمالى مساحة تصل إلى 10 ملايين متر مربع.
أضاف أنه من المخطط ضخ استثمارات بالمرحلة الأولى من المشروع بقيمة تتراوح من 100 إلى 150 مليون دولار. اقرأ أيضا:“أدير العالمية” تسعى لإنشاء صندوق عقارى فى مصر
وأوضح أن المشروع سيضم وحدات متنوعة ما بين سكنى، وتجارى، وإدارى، بجانب منطقة الخدمات والمنطقة الترفيهية، ومن المخطط البدء فى تنفيذ المشروع خلال العام المقبل.
وأشار إلى أن شركة“حسن علام السعودية” تدرس 3 مشروعات جديدة بمدينة الرياض فى السعودية، وذلك ضمن خطتها للتوسع وزيادة حجم أعمالها بالسوق السعودى.
قال الصيرفى، إن الشركة تتفاوض مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة أبرزها الشركة الوطنية للإسكان ووزارة الإسكان السعودية، لتطوير مشروعات عمرانية متكاملة تضم وحدات سكنية وإدارية وتجارية، بالإضافة إلى الشق الفندق بالمشروعات.
أضاف أن شركة“أدير” تدرس مشروعًا جديدًا بالشراكة مع شركة“باراجون” بمنطقة غرب القاهرة، ومن المستهدف توقيع العقود بنهاية العام الجارى.
أوضح أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة باراجون للتطوير العقارى لتأسيس شركة فى السعودية، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت تنفيذ أولى مشروعاتها بالسعودية. “أدير” تخطط للاستحواذ على مشروعين فى العاصمة الإدارية الجديدة
وقال الصيرفى، إن شركة“أدير” تقدمت بطلب للاستحواذ على مشروعين بمنطقة المال والأعمال فى العاصمة الإدارية الجديدة وفى انتظار الموافقة النهائية، موضحًا أن الشركة تدرس كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى.
أضاف أن الشركة أطلقت أيضًا برنامج مسرعة الأعمال“بروبتكس” بالشراكة مع“باراجون” و”بى مايسترو” برأسمال يبلغ نحو 5 ملايين دولار، ومن المخطط زيادته خلال 5 سنوات إلى نحو 100 مليون دولار.
أوضح أن البرنامج يستهدف دعم الشركات الناشئة وصناعة التكنولوجيا العقارية، لتسريع نمو شركات التكنولوجيا العقارية.
وقال الصيرفى، إن شركة“أدير” تستهدف إدارة محافظ استثمارية بقيمة 100 مليون دولار فى السوق المصرى حتى عام 2025.
أضاف أن شركة“أدير القابضة” حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 28 مليار ريال بالسعودية منذ بداية العام وحتى شهر يونيو الماضى.
وأوضح أنه تم افتتاح فرعين جديدين للشركة بدولتى ماليزيا وإندونيسيا خلال الشهر الماضى.
وقال إن المحفظة الاستثمارية للشركة فى لندن وصلت نحو 620 مليون جنيه إسترلينى خلال عام 2024، مقارنة بـ500 مليون خلال عام 2023. الشركة تستهدف استرداد ما تم ضخه فى السوق المصرى خلال 3 سنوات
أضاف أن الشركة لديها خطة للتوسع بالسوق العقارى المصرى، من خلال عدة شركات تابعة للشركة الأم فى مجالات متعددة من ضمنها التطوير العقارى، والتسويق العقارى، بالإضافة إلى شركة متخصصة فى إدارة المشروعات.
وأوضح أن الدراسة المالية للشركة تستهدف استرداد ما تم ضخه فى السوق العقارى المصرى خلال 3 سنوات، مشيرًا إلى أن العائد الاستثمارى بالقطاع العقارى يتراوح من 45% إلى 50% سنويًا.
وقال إن السوق العقارى واعد، وقائم على طلب حقيقى لمختلف المنتجات العقارية، ويحظى باهتمام كافة المستثمرين خاصة الأجانب، لافتا إلى أن الحكومة توفر تسهيلات متنوعة لدعم المستثمرين.
وتوقع زيادة أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 20% خلال الفترة القادمة، موضحًا أن النسبة الأكبر من الزيادة حدثت خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء.
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