أدير تتفاوض مع 4 شركات لتطوير مشروعات بمساحة 1200 فدان

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس باسل الصيرفى، الرئيس التنفيذى لشركة أدير العالمية، إن الشركة تتفاوض مع 4 شركات تطوير عقارى مصرية لتطوير مساحة 1200 فدان بعدد من المناطق بإجمالى 9 مشاريع، لتنفيذ مشروعات عمرانية متنوعة سواء بنظام الشراكة أو التنفيذ الذاتى.

أضاف الصيرفى لـ”البورصة”، أن“أدير العالمية” المملوكة لمجموعة أدير القابضة وسمو القابضة السعودية، حققت نموًا جيدًا منذ دخولها السوق العقارى المصرى، وتوسعت فى عدد من المجالات من ضمنها التطوير والتسويق العقارى.

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أوضح أن الشركة انتهت من تنفيذ وتشغيل مشروع“ذا بورت أدير بلازا” بمدينة الشيخ زايد بمساحة 45 ألف متر مربع، باستثمارات 100 مليون جنيه.

وقال إن المشروع بنشاط تجارى إدارى، ويضم 45 وحدة بمساحات متنوعة تم تأجيرها بالكامل، لافتا إلى أن الشركة حصلت على الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية بنظام حق الانتفاع لمدة 23 عامًا.

أضاف أن شركة“أدير العالمية” هى شركة سعودية، دخلت الأسواق العالمية خلال عام 2021 فى لندن وتركيا، وبدأت عملها بالسوق المصرى، وتمتلك أكثر من 4 آلاف مستثمر، حيث تتولى إدارة محافظهم الاستثمارية حول العالم عن طريق الصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية المختلفة.

أوضح أن الشركة تعقد ملتقى كل 3 شهور بمقر مشروع“ذا بورت أدير بلازا” لجذب المستثمرين السعوديين والخليجيين واستعراض كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع العقارى فى مصر.

وقال الصيرفى، إن الشركة وقعت 3 اتفاقيات خلال الفترة الماضية مع شركة حسن علام العقارية، وشركة“ميلى” التابعة لشركة الأهلى صبور، وشركة باراجون للتطوير العقارى، لتنفيذ مشروعات باستثمارات تتراوح من 250 إلى 300 مليون دولار.

أضاف أن الشركة تدرس الاستحواذ على 50% من شركة“ميلى” التابعة لشركة الأهلى صبور، موضحًا أن الصفقة فى مرحلة الدراسات الجادة من كلا الشركتين.

وأوضح أنه جار دراسة تطوير مشروع جديد بالشراكة مع شركة“ميلى” بمنطقة غرب القاهرة على مساحة 100 فدان بنشاط عمرانى متكامل يضم وحدات سكنية، تجارية، إدارية، وفندقية، ومن المستهدف إنهاء كافة الإجراءات وطرح المشروع بنهاية العام الجارى.

أشار إلى أن شركة“ميلى” بدأت تنفيذ أولى مشروعاتها فى السعودية، وهو عبارة عن ناد رياضى بمدينة“الخبر”، على مساحة 120 ألف متر مربع باستثمارات 350 مليون ريال سعودى.

وقال إن شركة“أدير القابضة” وقعت مؤخرًا مذكرة تفاهم مع شركة“ميلى” لتأسيس شركة لتطوير وتجهيز وإدارة النوادى الرياضية والاجتماعية فى مصر والسعودية.

أضاف الصيرفى، أن“ميلى” تعاقدت على إنشاء 3 نوادى رياضية فى السعودية بإجمالى استثمارات مليار ريال سعودى، فى الرياض وجدة والخبر.

وأوضح أن شركة“حسن علام” تدرس فرصًا استثمارية جديدة فى مصر، حيث يجرى التفاوض على 3 قطع أراض تابعة لجهات حكومية وخاصة، ومن المستهدف توقيع مشروع منها بنهاية العام الجارى.

وقال إنه تم توقيع اتفاقية مع شركة حسن علام، وتم التعاقد على تنفيذ أولى مشروعات شركة“حسن علام السعودية” فى مصر، وهو عبارة عن مشروع سكنى متكامل بمنطقة شرق القاهرة على إجمالى مساحة تصل إلى 10 ملايين متر مربع.

أضاف أنه من المخطط ضخ استثمارات بالمرحلة الأولى من المشروع بقيمة تتراوح من 100 إلى 150 مليون دولار.

وأوضح أن المشروع سيضم وحدات متنوعة ما بين سكنى، وتجارى، وإدارى، بجانب منطقة الخدمات والمنطقة الترفيهية، ومن المخطط البدء فى تنفيذ المشروع خلال العام المقبل.

وأشار إلى أن شركة“حسن علام السعودية” تدرس 3 مشروعات جديدة بمدينة الرياض فى السعودية، وذلك ضمن خطتها للتوسع وزيادة حجم أعمالها بالسوق السعودى.

قال الصيرفى، إن الشركة تتفاوض مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة أبرزها الشركة الوطنية للإسكان ووزارة الإسكان السعودية، لتطوير مشروعات عمرانية متكاملة تضم وحدات سكنية وإدارية وتجارية، بالإضافة إلى الشق الفندق بالمشروعات.

أضاف أن شركة“أدير” تدرس مشروعًا جديدًا بالشراكة مع شركة“باراجون” بمنطقة غرب القاهرة، ومن المستهدف توقيع العقود بنهاية العام الجارى.

أوضح أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة باراجون للتطوير العقارى لتأسيس شركة فى السعودية، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت تنفيذ أولى مشروعاتها بالسعودية.

وقال الصيرفى، إن شركة“أدير” تقدمت بطلب للاستحواذ على مشروعين بمنطقة المال والأعمال فى العاصمة الإدارية الجديدة وفى انتظار الموافقة النهائية، موضحًا أن الشركة تدرس كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى.

أضاف أن الشركة أطلقت أيضًا برنامج مسرعة الأعمال“بروبتكس” بالشراكة مع“باراجون” و”بى مايسترو” برأسمال يبلغ نحو 5 ملايين دولار، ومن المخطط زيادته خلال 5 سنوات إلى نحو 100 مليون دولار.

أوضح أن البرنامج يستهدف دعم الشركات الناشئة وصناعة التكنولوجيا العقارية، لتسريع نمو شركات التكنولوجيا العقارية.

وقال الصيرفى، إن شركة“أدير” تستهدف إدارة محافظ استثمارية بقيمة 100 مليون دولار فى السوق المصرى حتى عام 2025.

أضاف أن شركة“أدير القابضة” حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 28 مليار ريال بالسعودية منذ بداية العام وحتى شهر يونيو الماضى.

وأوضح أنه تم افتتاح فرعين جديدين للشركة بدولتى ماليزيا وإندونيسيا خلال الشهر الماضى.

وقال إن المحفظة الاستثمارية للشركة فى لندن وصلت نحو 620 مليون جنيه إسترلينى خلال عام 2024، مقارنة بـ500 مليون خلال عام 2023.

أضاف أن الشركة لديها خطة للتوسع بالسوق العقارى المصرى، من خلال عدة شركات تابعة للشركة الأم فى مجالات متعددة من ضمنها التطوير العقارى، والتسويق العقارى، بالإضافة إلى شركة متخصصة فى إدارة المشروعات.

وأوضح أن الدراسة المالية للشركة تستهدف استرداد ما تم ضخه فى السوق العقارى المصرى خلال 3 سنوات، مشيرًا إلى أن العائد الاستثمارى بالقطاع العقارى يتراوح من 45% إلى 50% سنويًا.

وقال إن السوق العقارى واعد، وقائم على طلب حقيقى لمختلف المنتجات العقارية، ويحظى باهتمام كافة المستثمرين خاصة الأجانب، لافتا إلى أن الحكومة توفر تسهيلات متنوعة لدعم المستثمرين.

وتوقع زيادة أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 20% خلال الفترة القادمة، موضحًا أن النسبة الأكبر من الزيادة حدثت خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء.