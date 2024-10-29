الإسكان: إقبال خليجى على وحدات العلمين الجديدة وسور مجرى العيون

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس شريف الشربينى، الإسكان، إن هناك إقبالًا كبيرًا على شراء الوحدات السكنية المنفذة من جانب الوزارة، والمطروحة فى كل من مدينة العلمين الجديدة، ومشروع“أرابيسك” بسور مجرى العيون، من غير المصريين، حيث اشترى الوحدات عدد كبير من مواطنى دول الخليج.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موقف خطط التسويق لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى اجتماع عقده مساء أمس.

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وخلال الاجتماع، عرض وزير الإسكان موقف الخطط التسويقية للوحدات السكنية التى تنفذها وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما تم إسناده من مشروعات للعديد من شركات التسويق العقارى، بكل من العاصمة الإدارية، ومدن: العلمين الجديدة، والقاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، والشيخ زايد، وغيرها.

وتناول الوزير بشكل من التفصيل موقف تسويق المشروعات المسندة حديثاً للشركات، ففيما يتعلق بمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، أشار الشربينى إلى الموقف الخاص بمشروع الفيلات بحى R5، الذى يضم 459 فيلا، موضحاً ما تم اتخاذه من إجراءات لوضع خطة ترويجية لهذا المشروع والبدء فى بيع هذه الوحدات، لافتًا كذلك إلى موقف الوحدات بمشروع العمارات بحى R5، الذى يضم نحو 23.2 ألف وحدة، مشيراً إلى أن المبيعات المتحققة من هذا المشروع حتى أكتوبر 2024 وصلت إلى نحو 6.3 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بموقف مشروع الإسكان الفاخر بالقاهرة الجديدة، قال الشربينى إن هذا المشروع يضم 5208 وحدات سكينة، وسيتم البدء فى تسويقه على الفور.

وتطرق الوزير إلى الموقف الخاص بمشروع الإسكان الفاخر بمدينة السادس من أكتوبر، الذى يضم 2040 وحدة، لافتًا إلى أنه تم طرح وحجز المرحلة الأولى منه بالكامل بعدد 600 وحدة سكنية، مشيراً كذلك إلى موقف مشروع“Bliss gates” الشيخ زايد، الذى يضم 664 وحدة سكنية، وهو أحد المشروعات المطروحة.

وعن مدينة العلمين الجديدة، أشار الوزير إلى أنها تضم العديد من المشروعات، منها مشروع أبراج LD00، الذى يضم 1037 وحدات، وكذا مشروع الحى اللاتينى الذى يضم 4543 وحدة سكنية، وحقق كلاهما مبيعات جيدة، مشيرا إلى أنه تم البدء فى تسليم العديد من الحاجزين تباعا فى عدة مشروعات بالمدينة.

كما تناول وزير الإسكان موقف المبيعات بمشروع صوارى بالإسكندرية، الذى يضم عدد 3377 وحدة سكنية، الذى تم بيعه بالكامل، ومشروع مارينا M8 الذى يضم عدد 917 وحدة، ومشروع مارينا M9 الذى يضم عدد 1183 وحدة، فضلا ًعن وحدات بمشروع الفسطاط بعدد 1941 وحدة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض مقترحات التطوير الخاصة بعدة مشروعات، منها مشروع جنة زايد 77، والتى تشمل تطوير مساحة 23 فدانا بنظام المشاركة، وتنفيذ 86 عمارة، مع استحداث قطعة أرض بنشاط مدرسة، ومشروع شراكة وتطوير فى توسعات زايد، بمساحة 22 فدانا، يتضمن تنفيذ فيلات توين وتاون هاوس، وناد، هذا فضلا عن استعراض الموقف الخاص ببيع الوحدات بكل من مدينة المنصورة الجديدة، ومنطقة ماسبيرو.