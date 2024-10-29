الإسكان: إقبال خليجى على وحدات العلمين الجديدة وسور مجرى العيون

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس شريف الشربينى، وزير
الإسكان، إن هناك إقبالًا كبيرًا على شراء الوحدات السكنية المنفذة من جانب الوزارة، والمطروحة فى كل من مدينة العلمين الجديدة، ومشروع“أرابيسك” بسور مجرى العيون، من غير المصريين، حيث اشترى الوحدات عدد كبير من مواطنى دول الخليج.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موقف خطط التسويق لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى اجتماع عقده مساء أمس.
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وخلال الاجتماع، عرض وزير الإسكان موقف الخطط التسويقية للوحدات السكنية التى تنفذها وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما تم إسناده من مشروعات للعديد من شركات التسويق العقارى، بكل من العاصمة الإدارية، ومدن: العلمين الجديدة، والقاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، والشيخ زايد، وغيرها.
وتناول الوزير بشكل من التفصيل موقف تسويق المشروعات المسندة حديثاً للشركات، ففيما يتعلق بمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، أشار الشربينى إلى الموقف الخاص بمشروع الفيلات بحى R5، الذى يضم 459 فيلا، موضحاً ما تم اتخاذه من إجراءات لوضع خطة ترويجية لهذا المشروع والبدء فى بيع هذه الوحدات، لافتًا كذلك إلى موقف الوحدات بمشروع العمارات بحى R5، الذى يضم نحو 23.2 ألف وحدة، مشيراً إلى أن المبيعات المتحققة من هذا المشروع حتى أكتوبر 2024 وصلت إلى نحو 6.3 مليار جنيه. وزير الإسكان: توفير مزيد من الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة بسعر التكلفة
وفيما يتعلق بموقف مشروع الإسكان الفاخر بالقاهرة الجديدة، قال الشربينى إن هذا المشروع يضم 5208 وحدات سكينة، وسيتم البدء فى تسويقه على الفور.
وتطرق الوزير إلى الموقف الخاص بمشروع الإسكان الفاخر بمدينة السادس من أكتوبر، الذى يضم 2040 وحدة، لافتًا إلى أنه تم طرح وحجز المرحلة الأولى منه بالكامل بعدد 600 وحدة سكنية، مشيراً كذلك إلى موقف مشروع“Bliss gates” الشيخ زايد، الذى يضم 664 وحدة سكنية، وهو أحد المشروعات المطروحة.
وعن مدينة العلمين الجديدة، أشار الوزير إلى أنها تضم العديد من المشروعات، منها مشروع أبراج LD00، الذى يضم 1037 وحدات، وكذا مشروع الحى اللاتينى الذى يضم 4543 وحدة سكنية، وحقق كلاهما مبيعات جيدة، مشيرا إلى أنه تم البدء فى تسليم العديد من الحاجزين تباعا فى عدة مشروعات بالمدينة.
كما تناول وزير الإسكان موقف المبيعات بمشروع صوارى بالإسكندرية، الذى يضم عدد 3377 وحدة سكنية، الذى تم بيعه بالكامل، ومشروع مارينا M8 الذى يضم عدد 917 وحدة، ومشروع مارينا M9 الذى يضم عدد 1183 وحدة، فضلا ًعن وحدات بمشروع الفسطاط بعدد 1941 وحدة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض مقترحات التطوير الخاصة بعدة مشروعات، منها مشروع جنة زايد 77، والتى تشمل تطوير مساحة 23 فدانا بنظام المشاركة، وتنفيذ 86 عمارة، مع استحداث قطعة أرض بنشاط مدرسة، ومشروع شراكة وتطوير فى توسعات زايد، بمساحة 22 فدانا، يتضمن تنفيذ فيلات توين وتاون هاوس، وناد، هذا فضلا عن استعراض الموقف الخاص ببيع الوحدات بكل من مدينة المنصورة الجديدة، ومنطقة ماسبيرو.
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