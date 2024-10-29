تراجع أرباح لوفتهانزا 9% في الربع الثالث من 2024 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأرباح التشغيلية لمجموعة“لوفتهانزا” الألمانية خلال الربع الثالث من العام، إثر التحديات التي تواجه أعمالها الأساسية بسبب تزايد المنافسة عالمياً وارتفاع التكاليف.قالت“لوفتهانزا” في تقرير نتائج أعمالها، إن الأرباح التشغيلية للربع الثالث انخفضت 9% على أساس سنوي إلى 1.3 مليار يورو (1.41 مليار دولار)، وفق ما نقلت وكالة



أوضح التقرير الذي صدر اليوم الثلاثاء أن الأرباح التشغيلية لأعمال المجموعة في مجال الركاب بلغت 1.2 مليار يورو انخفاضاً من 1.4 مليار يورو في الربع المناظر من عام 2023.

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كان هذا التراجع بسبب انخفاض الأرباح التشغيلية لعلامتها التجارية الرئيسية“لوفتهانزا إيرلاينز” بمقدار 234 مليون يورو.



حافظت المجموعة على توقعاتها لنتائج أعمال عام 2024 بأكمله، إذ تستهدف أرباحاً تشغيلية تتراوح بين 1.4 مليار يورو و1.8 مليار يورو، وأبقت على مستهدفها متوسط الأمد بتحقيق هامش ربح تشغيلي عند 8%.

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