تراجع أرباح لوفتهانزا 9% في الربع الثالث من 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت الأرباح التشغيلية لمجموعة“لوفتهانزا” الألمانية خلال الربع الثالث من العام، إثر التحديات التي تواجه أعمالها الأساسية بسبب تزايد المنافسة عالمياً وارتفاع التكاليف.
قالت“لوفتهانزا” في تقرير نتائج أعمالها، إن الأرباح التشغيلية للربع الثالث انخفضت 9% على أساس سنوي إلى 1.3 مليار يورو (1.41 مليار دولار)، وفق ما نقلت وكالة
“رويترز”
.
أوضح التقرير الذي صدر اليوم الثلاثاء أن الأرباح التشغيلية لأعمال المجموعة في مجال نقل الركاب بلغت 1.2 مليار يورو انخفاضاً من 1.4 مليار يورو في الربع المناظر من عام 2023.
موضوعات متعلقة
ارتفاع مبيعات أديداس في الصين خلال الربع الثالث من 2024 خفض الفائدة يرفع معنويات الأمريكيين ارتفاع أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق
كان هذا التراجع بسبب انخفاض الأرباح التشغيلية لعلامتها التجارية الرئيسية“لوفتهانزا إيرلاينز” بمقدار 234 مليون يورو.
حافظت المجموعة على توقعاتها لنتائج أعمال عام 2024 بأكمله، إذ تستهدف أرباحاً تشغيلية تتراوح بين 1.4 مليار يورو و1.8 مليار يورو، وأبقت على مستهدفها متوسط الأمد بتحقيق هامش ربح تشغيلي عند 8%.
المصدر:
MENAFN29102024000202011048ID1108827710
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.