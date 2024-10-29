راين للتطوير العقارى تستهدف 2 مليار جنيه مبيعات بنهاية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس إيهاب العبيدى، الرئيس التنفيذى لشركة راين للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 2 مليار جنيه خلال العام الجارى.
أضاف العبيدى لـ”البورصة”، أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة تتجاوز 1.6 مليار جنيه منذ بداية عام 2024 وحتى الآن.
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أوضح أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام الماضى متجاوزة الخطة البيعية المستهدفة، لافتًا إلى أن 25% من مبيعات الشركة الحالية لصالح عملاء سابقين بمشروعاتها. الشركة تستهدف ضخ 800 مليون جنيه بالأعمال الإنشائية العام الجارى
وقال إن الشركة تستهدف ضخ 800 مليون جنيه خلال العام الجارى لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقاً لخطط التنفيذ الموضوعة، مشيرًا إلى أن الشركة ضخت 600 مليون جنيه بإنشاءات المشروعات خلال العام الماضى.
أضاف أن الشركة تعتزم طرح مشروع جديد فى العاصمة الإدارية بداية العام المقبل بنشاط عمرانى متكامل على مساحة 50 فدانًا.
وأوضح أن المشروع سيضم أنشطة سكنية وإدارية وتجارية وفندقية، ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل النهائية للمشروع خلال الربع الأول من العام المقبل بمجرد الانتهاء من التراخيص.
وقال إن الشركة تستهدف تسليم 115 وحدة بنهاية العام الجارى، لافتًا إلى أن الشركة قامت بتسليم مشروع“Stars mall” بالكامل خلال العام الجارى والآن فى مرحلة التشغيل.
أضاف العبيدى، أن مشروع“Stars mall” يقام على مساحة 3 آلاف متر مربع بمنطقة R3 فى العاصمة الإدارية، ويضم 110 محلات متنوعة ما بين كافيهات ومطاعم وصيدلية وجيم وهايبر ماركت. مليار جنيه مبيعات مستهدفة من مشروع“Mall Capital Hub”
وأوضح أن الشركة أعلنت خلال الأيام الماضية عن طرح مشروع“Mall Capital Hub” فى العاصمة الادارية الجديدة باستثمارات 500 مليون جنيه بمبيعات مستهدفة مليار جنيه.
وأشار إلى أن المشروع بنشاط تجارى إدارى على مساحة 2717 مترا مربعا فى الحى الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال إن سعر المتر المربع يبدأ من 280 ألف جنيه بالدور الأرضى، و190 ألف جنيه بالدور الأول، و160 ألف جنيه بالدور الثانى. 50 ألف متر محفظة أراضى الشركة بقيمة استثمارية 10 مليارات جنيه
أضاف أن“راين للتطوير العقارى” تمتلك محفظة أراض بمساحة 50 ألف متر مربع بمنطقة شرق القاهرة بقيمة استثمارية تتجاوز 10 مليارات جنيه.
وأوضح أن الشركة لديها سابقة أعمال كبيرة وقامت بتسليم 27 مشروعًا على مدار الـ10 سنوات الماضية بمنطقة القاهرة الجديدة.
أشار إلى أن الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى لتنفيذ مشروعاتها ولا تلجأ إلى التمويلات البنكية فى ظل ارتفاع سعر الفائدة.
وقال العبيدى، إن 30% من مبيعات الشركة لصالح المصريين العاملين بالخارج والأجانب، لافتًا إلى أن أبرز الجنسيات من السعودية والإمارات والكويت. “أدير” تتفاوض مع 4 شركات لتطوير مشروعات بمساحة 1200 فدان
أضاف أن الشركة تعتزم طرح مشروع سياحى بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر خلال العام المقبل باستثمارات 40 مليار جنيه، لافتًا إلى أن المشروع بمساحة 60 فدانًا.
وأوضح أن مشروعات الشركة تتركز خلال الفترة الحالية فى العاصمة الإدارية الجديدة لما تشهده من تطورات وتنمية سريعة والتى بدورها تشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات.
وقال إن أسعار العقارات ستواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة نتيجة لتواجد طلب حقيقى فى السوق، لافتًا إلى أن القطاع العقارى قادر على تصحيح مساره بشكل دائم والحفاظ على جاذبيته كأفضل الأدوات الاستثمارية والأعلى ربحية داخل السوق المصرى.
أضاف العبيدى، أن رفع أسعار المنتجات البترولية سيؤدى إلى زيادة تكاليف البناء خاصة فى المشروعات القائمة والجارى تنفيذها والتى تم تسعيرها بالفعل.
وأوضح أن الفترة القادمة سوف تشهد زيادة فى أسعار الحديد والأسمنت والتى بالطبع تؤثر على تكلفة المنتج العقارى النهائى.
وقال إن الشركة ركزت مشروعاتها فى العاصمة الإدارية خلال الفترة الماضية على القطاع الإدارى والتجارى نتيجة حجم الطلب الكبير على شراء الوحدات التجارية والإدارية بالعاصمة سواء بغرض تشغيلها أو الاستثمار فيها بسبب ارتفاع نسبة الأرباح مقارنة بالوحدات السكنية.
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