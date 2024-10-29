راين للتطوير العقارى تستهدف 2 مليار جنيه مبيعات بنهاية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس إيهاب العبيدى، الرئيس التنفيذى لشركة راين للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 2 مليار جنيه خلال العام الجارى.

أضاف العبيدى لـ”البورصة”، أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة تتجاوز 1.6 مليار جنيه منذ بداية عام 2024 وحتى الآن.

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أوضح أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام الماضى متجاوزة الخطة البيعية المستهدفة، لافتًا إلى أن 25% من مبيعات الشركة الحالية لصالح عملاء سابقين بمشروعاتها.

وقال إن الشركة تستهدف ضخ 800 مليون جنيه خلال العام الجارى لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقاً لخطط التنفيذ الموضوعة، مشيرًا إلى أن الشركة ضخت 600 مليون جنيه بإنشاءات المشروعات خلال العام الماضى.

أضاف أن الشركة تعتزم طرح مشروع جديد فى العاصمة الإدارية بداية العام المقبل بنشاط عمرانى متكامل على مساحة 50 فدانًا.

وأوضح أن المشروع سيضم أنشطة سكنية وإدارية وتجارية وفندقية، ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل النهائية للمشروع خلال الربع الأول من العام المقبل بمجرد الانتهاء من التراخيص.

وقال إن الشركة تستهدف تسليم 115 وحدة بنهاية العام الجارى، لافتًا إلى أن الشركة قامت بتسليم مشروع“Stars mall” بالكامل خلال العام الجارى والآن فى مرحلة التشغيل.

أضاف العبيدى، أن مشروع“Stars mall” يقام على مساحة 3 آلاف متر مربع بمنطقة R3 فى العاصمة الإدارية، ويضم 110 محلات متنوعة ما بين كافيهات ومطاعم وصيدلية وجيم وهايبر ماركت.

وأوضح أن الشركة أعلنت خلال الأيام الماضية عن طرح مشروع“Mall Capital Hub” فى العاصمة الادارية الجديدة باستثمارات 500 مليون جنيه بمبيعات مستهدفة مليار جنيه.

وأشار إلى أن المشروع بنشاط تجارى إدارى على مساحة 2717 مترا مربعا فى الحى الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال إن سعر المتر المربع يبدأ من 280 ألف جنيه بالدور الأرضى، و190 ألف جنيه بالدور الأول، و160 ألف جنيه بالدور الثانى.

أضاف أن“راين للتطوير العقارى” تمتلك محفظة أراض بمساحة 50 ألف متر مربع بمنطقة شرق القاهرة بقيمة استثمارية تتجاوز 10 مليارات جنيه.

وأوضح أن الشركة لديها سابقة أعمال كبيرة وقامت بتسليم 27 مشروعًا على مدار الـ10 سنوات الماضية بمنطقة القاهرة الجديدة.

أشار إلى أن الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى لتنفيذ مشروعاتها ولا تلجأ إلى التمويلات البنكية فى ظل ارتفاع سعر الفائدة.

وقال العبيدى، إن 30% من مبيعات الشركة لصالح المصريين العاملين بالخارج والأجانب، لافتًا إلى أن أبرز الجنسيات من السعودية والإمارات والكويت.

أضاف أن الشركة تعتزم طرح مشروع سياحى بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر خلال العام المقبل باستثمارات 40 مليار جنيه، لافتًا إلى أن المشروع بمساحة 60 فدانًا.

وأوضح أن مشروعات الشركة تتركز خلال الفترة الحالية فى العاصمة الإدارية الجديدة لما تشهده من تطورات وتنمية سريعة والتى بدورها تشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وقال إن أسعار العقارات ستواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة نتيجة لتواجد طلب حقيقى فى السوق، لافتًا إلى أن القطاع العقارى قادر على تصحيح مساره بشكل دائم والحفاظ على جاذبيته كأفضل الأدوات الاستثمارية والأعلى ربحية داخل السوق المصرى.

أضاف العبيدى، أن رفع أسعار المنتجات البترولية سيؤدى إلى زيادة تكاليف البناء خاصة فى المشروعات القائمة والجارى تنفيذها والتى تم تسعيرها بالفعل.

وأوضح أن الفترة القادمة سوف تشهد زيادة فى أسعار الحديد والأسمنت والتى بالطبع تؤثر على تكلفة المنتج العقارى النهائى.

وقال إن الشركة ركزت مشروعاتها فى العاصمة الإدارية خلال الفترة الماضية على القطاع الإدارى والتجارى نتيجة حجم الطلب الكبير على شراء الوحدات التجارية والإدارية بالعاصمة سواء بغرض تشغيلها أو الاستثمار فيها بسبب ارتفاع نسبة الأرباح مقارنة بالوحدات السكنية.