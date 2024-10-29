خفض الفائدة يرفع معنويات الأمريكيين

MENAFN - Al-Borsa News) ذكر موقع“سي إن إن” الإخباري الأمريكي أن معنويات الأمريكيين تجاه بلادهم تحسنت هذا الشهر بفضل انخفاض أسعار الفائدة.

وأظهر أحدث استطلاع للمستهلكين أجرته ميشيجان أن المعنويات ارتفعت في أكتوبر للشهر الثالث على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل.

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وتراجعت توقعات الأمريكيين بشأن معدلات التضخم على المدى الطويل بشكل طفيف هذا الشهر.

وأوضحت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين في الجامعة، في بيان صحفي، أن“الزيادة هذا الشهر تعود بشكل أساسي إلى تحسن طفيف في ظروف شراء السلع المعمرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى تراجع أسعار الفائدة”.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفض الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ أكثر من أربعة أعوام، بمقدار نصف نقطة مئوية، ويرجع ذلك جزئياً إلى السيطرة على التضخم.

وعادةً ما يؤدي انخفاض تكاليف الاقتراض إلى جعل شراء السلع المعمرة، مثل الأجهزة والسيارات والأثاث، أرخص بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، حيث يتم عادة شراء هذه السلع بالدين، ومع ذلك، فإن المعنويات ليست دائماً مؤشراً جيداً على سلوك الإنفاق الفعلي.

فقد أظهر أحدث تقرير حكومي عن الإنفاق على التجزئة، الصادر الأسبوع الماضي، أن مبيعات السلع المعمرة تراجعت في سبتمبر، كما أظهر تقرير منفصل صدر يوم الجمعة أن الطلبات الجديدة على السلع المعمرة المقدمة إلى المصانع الأمريكية انخفضت بنسبة 0.8% في سبتمبر، وذلك بعد تراجع آخر في الشهر السابق.

ومع ذلك، أوضح الاحتياطي الفيدرالي أنه يعتزم الاستمرار في خفض الفائدة إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، مما قد يكون مطمئناً بدرجة كافية للمستهلكين الأمريكيين.

في الوقت نفسه، أظهر تقرير جامعة ميشيجان أن معنويات الجمهوريين ارتفعت في وقت لاحق من أكتوبر الجاري بسبب تزايد الرهانات على فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بينما تراجعت معنويات الديمقراطيين قليلاً.