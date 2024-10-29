نديم إلياس رئيسًا للمجلس التصديرى للطباعة والتغليف لمدة 3 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) فاز المهندس نديم إلياس برئاسة المجلس التصديرى للطباعة والتغليف، وذلك فى الانتخابات التى أجريت لتشكيل هيئة المكتب تنفيذاً لقرار التجارة رقم 148 لسنة 2024 بتشكيل المجالس التصديرية فى دورتها الجديدة.

وأسفرت الانتخابات عن فوز المهندس نديم إلياس برئاسة المجلس لمدة 3 سنوات، كما فاز أدهم الشاذلى بمنصب أمين الصندوق، وتم اختيار شريف المعلم وأحمد رشاد وكيلين للمجلس.

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وتضمن التشكيل الجديد للمجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية كل من: نديم إلياس، وأحمد جابر، وسمير البيلى، وهانى قسيس، وحسن عاكف، ورياض الكيلانى، وأحمد رشاد، وإسعاد يونس، وشريف المعلم، وأدهم الشاذلى، ويوسف حسين.