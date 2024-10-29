نديم إلياس رئيسًا للمجلس التصديرى للطباعة والتغليف لمدة 3 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News) فاز المهندس نديم إلياس برئاسة المجلس التصديرى للطباعة والتغليف، وذلك فى الانتخابات التى أجريت لتشكيل هيئة المكتب تنفيذاً لقرار وزير
التجارة رقم 148 لسنة 2024 بتشكيل المجالس التصديرية فى دورتها الجديدة.
وأسفرت الانتخابات عن فوز المهندس نديم إلياس برئاسة المجلس لمدة 3 سنوات، كما فاز أدهم الشاذلى بمنصب أمين الصندوق، وتم اختيار شريف المعلم وأحمد رشاد وكيلين للمجلس.
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وتضمن التشكيل الجديد للمجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية كل من: نديم إلياس، وأحمد جابر، وسمير البيلى، وهانى قسيس، وحسن عاكف، ورياض الكيلانى، وأحمد رشاد، وإسعاد يونس، وشريف المعلم، وأدهم الشاذلى، ويوسف حسين.
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