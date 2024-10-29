أسعار النفط تشهد انتعاشًا طفيفًا بعد انخفاض حاد

(MENAFN
) شهدت أسعار النفط يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر, انتعاشًا طفيفًا بعد انخفاض حاد في اليوم السابق, وقد دعمت هذه الزيادة خطة الحكومة الأمريكية الأخيرة لشراء النفط لاحتياطياتها الاستراتيجية، بينما ظل المستثمرون يركزون على الوضع المتطور في الشرق الأوسط.
وحتى الساعة 0025 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 44 سنتًا، أو 0, 6بالمئة، لتصل إلى 71, 86 دولارًا للبرميل, وبالمثل، زاد خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 45 سنتًا، أو 0, 7بالمئة، ليستقر عند 67, 83 دولارًا للبرميل, يأتي هذا التعافي بعد أن انخفضت العقود الآجلة للخام بنسبة 6بالمئةيوم الاثنين، وهو أدنى مستوى منذ الأول من أكتوبر، وذلك بسبب الضربة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت النفط الإيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع, وأعلنت الإدارة الأمريكية عن خطط لشراء ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط لاحتياطيها الاستراتيجي، مع توقعات بتسليمها بحلول مايو من العام المقبل, قد تحد هذه المبادرة من قدرة الحكومة على شراء كميات إضافية من النفط حتى يوافق الكونغرس على تخصيص المزيد من الأموال.
كذلك علق هيرويكي كيكوك، رئيس شركة "ان اس ترايدنج"- إحدى شركات نيسان للأوراق المالية - على الديناميات السوقية، مشيرًا إلى أنه رغم وجود مخاوف كبيرة بشأن التوترات في الشرق الأوسط، هناك اعتقاد بأن الضربات الانتقامية بين إسرائيل وإيران قد تتوقف مؤقتًا, كما أشار إلى أن مبادرة الولايات المتحدة لتعزيز احتياطياتها الاستراتيجية قد قدمت بعض الدعم للسوق, ومع ذلك، حذر أيضًا من احتمال حدوث اتجاه هبوطي في أسعار النفط مع اقتراب موسم ذروة الطلب على الكيروسين في نصف الكرة الشمالي، جنبًا إلى جنب مع انخفاض الطلب من الصين, وتصاعدت الأوضاع خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما نفذت العديد من الطائرات الحربية ثلاث موجات من الضربات ضد منشآت إنتاج الصواريخ وغيرها من المواقع بالقرب من طهران، مما يمثل أحدث تبادل للقصف بين البلدين المتنافسين, مع استمرار الأوضاع الجيوسياسية المتوترة، يراقب المحللون والمشاركون في السوق هذه التطورات عن كثب، والتي قد تؤثر بشكل كبير على أسعار النفط في المدى القريب.
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