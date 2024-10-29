تقارير حديثة من مؤسستين فلسطينيتين تفيد بأن مروان البرغوثي تعرض لاعتداء وحشي في مركز احتجاز "مجدو"

(MENAFN
) أفادت تقارير حديثة من مؤسستين فلسطينيتين بأن مروان البرغوثي، أسير سياسي
بارز وعضو في اللجنة المركزية لحركة فتح، تعرض لاعتداء وحشي في مركز احتجاز "مجدو", وقع هذا الحادث في 9 سبتمبر، مما أسفر عن إصابات خطيرة للبرغوثي ولعدد من رفاقه المعتقلين.
كما قد أوضحت لجنة شؤون الأسرى والمحررين، إلى جانب نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتداء ألحق بالبرغوثي إصابات متعددة, وبعد عدة محاولات غير ناجحة من محاميه لزيارته، ظهرت معلومات حول شدة الاعتداء, وأشارت التقارير إلى أن الضرب كان مركزاً على رأس البرغوثي وآذانه وأضلاعه وأطرافه، مما أدى إلى مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك نزيف في أذنه اليمنى، وجرح في ذراعه اليمنى، وآلام حادة في جميع أنحاء جسده، خاصة في أضلاعه وصدره وظهره, وتدهورت حالة البرغوثي بشكل أكبر نتيجة للإصابات غير المعالجة، مما أدى إلى حدوث صديد والتهابات شديدة في الأذن، وهو ما تجاهلته السلطات السجنية على ما يبدو, وشددت هذه المؤسسات على أن القمع المنهجي للمعتقلين، وخاصة أولئك الذين يُعتبرون زعماء في حركة المقاومة، يدل على استراتيجية متعمدة من قبل القوات الاحتلالية تهدف إلى تعريض حياتهم للخطر, ومن الجدير بالذكر أن البرغوثي تعرض لاعتداءات سابقة أثناء احتجازه.
وفي بيان صدر يوم الأحد، ادعت اللجنة المركزية لحركة فتح أن البرغوثي هو هدف لمحاولة منسقة لاغتياله، مُعتمدة من الحكومة الإسرائيلية, وأدانت اللجنة الهجوم، واعتبرته جزءاً من أجندة متطرفة تهدف إلى القضاء على البرغوثي، الذي يُعتبر شخصية رئيسية في المقاومة والقيادة بين الأسرى الفلسطينيين, وبينما تستمر هذه الأوضاع في التطور، تبرز التحديات التي يواجهها مروان البرغوثي ورفاقه المعتقلون قضايا حقوق الإنسان الحرجة ومعاملة السجناء في السجون الإسرائيلية, وتدعو هذه الحوادث المقلقة إلى ضرورة مراقبة دولية عاجلة ومساءلة بشأن معاملة الأسرى السياسيين والتداعيات الأوسع للعنف المنهجي داخل نظام السجون.
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