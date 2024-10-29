نتنياهو يؤكد قوة إسرائيل وصلابتها في مواجهة التهديدات المتزايدة

(MENAFN
) في خطاب حديث له أمام الكنيست، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
قوة إسرائيل وصلابتها في مواجهة التهديدات المتزايدة، وخاصة من إيران, وقد ذكر أن "الكيان" الإسرائيلي ليس ضعيفًا كشبكة العنكبوت بل أقوى من الصلب، مشددًا على الرابط الحاسم بين مصير إسرائيل ومصير العالم الأوسع بقوله: "إذا سقطت إسرائيل، فسيسقط العالم بأسره".
كما استعرض نتنياهو التحديات المتنوعة التي تواجه إسرائيل، مشيرًا إليها كتهديدات كبيرة لا تقتصر على الدولة فحسب، بل تشمل الشرق الأوسط بأسره وما بعده, وأشار إلى طموحات إيران في تطوير أسلحة نووية كتهديد مباشر يهدف إلى تدمير إسرائيل, كما أضاف أن إيران تمتلك صواريخ
بعيدة المدى وتزود وكلاءها بأسلحة قاتلة، وهو ما تلتزم إسرائيل بمواجهته, ورغم هذه التحديات الجسيمة، أعلن نتنياهو أن إسرائيل لن تخضع للضغوط الخارجية، مؤكدًا: "سننتصر من أجل الإنسانية جمعاء, " وأبرز الأثر التحويلي لاستجابات إسرائيل العسكرية في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن إسرائيل قد انخرطت بنشاط ضد خصومها بشكل لا يلين, كما اعترف بالجهود المستمرة لمتابعة حساب الرهائن الذين تم أخذهم خلال النزاعات الأخيرة، معبرًا عن التزامه بإعادة الأحياء والأموات.
كذلك معترفًا بأن إسرائيل قد واجهت نكسات كبيرة، أكد نتنياهو أن الأمة لم تُهزم, بل، صرح بأن استجابة إسرائيل كانت حربًا تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الإقليمي, وقد أطر مفهوم "الانتصار الساحق" كالتزام جاد لتفكيك البنية التحتية الإرهابية لحماس بعد الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر, وتناول نتنياهو استراتيجية إسرائيل المنهجية لتفكيك ما وصفه بـ "الأخطبوط الإيراني"، مشيرًا إلى العمليات العسكرية التي تستهدف الأصول الإيرانية, وأفاد بأن إسرائيل قد شنت العديد من الهجمات على المنشآت العسكرية في إيران، بما في ذلك أنظمة الدفاع ومرافق إنتاج الصواريخ الموجهة نحو إسرائيل، معربًا عن شكره للحلفاء مثل الولايات المتحدة لدعمهم المستمر.
وفي إطار تحديد الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد لإسرائيل، شدد نتنياهو على ضرورة اتخاذ إجراءات عسكرية حاسمة لتفكيك ما أسماه "محور الشر" وللحد من النفوذ الإيراني في المنطقة, وأكد على ضرورة منع إيران من تحقيق قدرات نووية، مشيرًا إلى أن الضربات العسكرية الأخيرة قد أضعفت بشكل كبير القدرات الدفاعية الإيرانية, وبينما تواصل إسرائيل مواجهة هذه التحديات الجيوسياسية المعقدة، عزز خطاب نتنياهو عزم الأمة على حماية أمنها ومواجهة التهديدات التي تشكلها الخصوم الإقليميون, تعكس تصريحاته التزامًا راسخًا بالأهداف العسكرية الفورية والطموحات الاستراتيجية الأوسع.
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