التعاون الإسلامي: قرار حظر نشاط الأونروا محاولة من الاحتلال لتصفية قضية اللاجئين

(MENAFN
- Palestine News Network
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جدة / PNN - قالت منظمة التعاون الإسلامي، إن قرار الكنيست الإسرائيلية بحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في القدس الشرقية، يأتي في إطار محاولة الاحتلال تصفية قضية اللاجئين وحق العودة.
وأضافت في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أن هذه القرار هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
وحذرت المنظمة من تداعيات القرار، على دور "الأونروا" في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين، مؤكدة أن مواصلة الاحتلال استهداف الوكالة وموظفيها وآلاف النازحين في مدارسها لن تغير من الوضع القانوني لها التي تتمتع بتفويض دولي بناء على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ودعت، المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه حماية "الأونروا" ودورها الحيوي تجاه تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين وضمان حقوقهم.
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