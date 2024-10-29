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التعاون الإسلامي: قرار حظر نشاط الأونروا محاولة من الاحتلال لتصفية قضية اللاجئين

10/29/2024 4:15:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جدة / PNN - قالت منظمة التعاون الإسلامي، إن قرار الكنيست الإسرائيلية بحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في القدس الشرقية، يأتي في إطار محاولة الاحتلال تصفية قضية اللاجئين وحق العودة.

وأضافت في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أن هذه القرار هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.

‎وحذرت المنظمة من تداعيات القرار، على دور "الأونروا" في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين، مؤكدة أن مواصلة الاحتلال استهداف الوكالة وموظفيها وآلاف النازحين في مدارسها لن تغير من الوضع القانوني لها التي تتمتع بتفويض دولي بناء على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعت، المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه حماية "الأونروا" ودورها الحيوي تجاه تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين وضمان حقوقهم.

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