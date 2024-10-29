الاحتلال يقتحم صوريف شمال غرب الخليل ويفتش عدة منازل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة صوريف شمال غرب الخليل وفتشت عددا من
منازل المواطنين.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وفتشت عدة منازل عرف منها، منزل المواطن محمد الحيح.
كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.
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