الاحتلال يقتحم صوريف شمال غرب الخليل ويفتش عدة منازل

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة صوريف شمال غرب الخليل وفتشت عددا منمنازل المواطنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وفتشت عدة منازل عرف منها، منزل المواطن محمد الحيح.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.