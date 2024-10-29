بريطانيا تعرب عن قلقها إزاء إقرار الكنيست الإسرائيلية حظر عمل الأونروا

MENAFN - Palestine News ) لندن / PNN - أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عن قلق بلاده العميق إزاء قانونين أقرتهما الكنيست الإسرائيلية، يحظران عمل الأونروا.

وأكد ستارمر في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القانونين يهددان بجعل الجهود الحيوية التي تبذلها الأونروا لمساعدة الفلسطينيين مستحيلة، كما يقوضان الاستجابة الإنسانية الشاملة في غزة ويعيقان توفير الخدمات الصحية والتعليمية الضرورية في الضفة الغربية.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على ضرورة أن تضمن إسرائيل، بموجب التزاماتها الدولية، وصول مساعدات كافية للمدنيين في غزة.