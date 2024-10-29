وزير الدفاع الأميركي ونظيره الإسرائيلي يبحثان خفض التصعيد الإقليمي

(MENAFN
- Palestine News Network
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واشنطن / PNN - قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن وزير الدفاع لويد أوستن، ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، ناقشا“فرص خفض التصعيد الإقليمي”، خلال مكالمة هاتفية يوم الإثنين، وسط استمرار الصراع في الشرق الأوسط.
وأكد أوستن، بحسب بيان للبنتاغون، التزام الولايات المتحدة بترتيبات دبلوماسية في لبنان تسمح للمدنيين اللبنانيين والإسرائيليين بالعودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود، فضلا عن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.
وشدد على استمرار التزام الولايات المتحدة القوي بالدفاع عن إسرائيل، وأشار إلى أن القوات الأميركية في وضع جيد للدفاع عن مواطني الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها ضد الهجمات من إيران ووكلائها.
وتأتي هذه المكالمة في وقت تكثف فيه إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان وقطاع غزة.
وتجاوز عدد الشهداء في لبنان 2750، وأصيب أكثر من 12600 آخرين بجروح، وفقًا لبيانات لبنانية رسمية.
وفي غزة، استشهد ما لا يقل عن 43 ألفا معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لإحصاءات وزارة الصحة في القطاع.
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