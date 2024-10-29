Tuesday, 29 October 2024 01:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الدفاع الأميركي ونظيره الإسرائيلي يبحثان خفض التصعيد الإقليمي

10/29/2024 4:15:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن / PNN - قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن وزير الدفاع لويد أوستن، ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، ناقشا“فرص خفض التصعيد الإقليمي”، خلال مكالمة هاتفية يوم الإثنين، وسط استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

وأكد أوستن، بحسب بيان للبنتاغون، التزام الولايات المتحدة بترتيبات دبلوماسية في لبنان تسمح للمدنيين اللبنانيين والإسرائيليين بالعودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود، فضلا عن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وشدد على استمرار التزام الولايات المتحدة القوي بالدفاع عن إسرائيل، وأشار إلى أن القوات الأميركية في وضع جيد للدفاع عن مواطني الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها ضد الهجمات من إيران ووكلائها.

وتأتي هذه المكالمة في وقت تكثف فيه إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان وقطاع غزة.

وتجاوز عدد الشهداء في لبنان 2750، وأصيب أكثر من 12600 آخرين بجروح، وفقًا لبيانات لبنانية رسمية.

وفي غزة، استشهد ما لا يقل عن 43 ألفا معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لإحصاءات وزارة الصحة في القطاع.

MENAFN29102024000205011050ID1108827692

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث