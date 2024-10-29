وزير الدفاع الأميركي ونظيره الإسرائيلي يبحثان خفض التصعيد الإقليمي

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN - قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن وزير الدفاع لويد أوستن، ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، ناقشا“فرص خفض التصعيد الإقليمي”، خلال مكالمة هاتفية يوم الإثنين، وسط استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

وأكد أوستن، بحسب بيان للبنتاغون، التزام الولايات المتحدة بترتيبات دبلوماسية في لبنان تسمح للمدنيين اللبنانيين والإسرائيليين بالعودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود، فضلا عن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وشدد على استمرار التزام الولايات المتحدة القوي بالدفاع عن إسرائيل، وأشار إلى أن القوات الأميركية في وضع جيد للدفاع عن مواطني الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها ضد الهجمات من إيران ووكلائها.

وتأتي هذه المكالمة في وقت تكثف فيه إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان وقطاع غزة.

وتجاوز عدد الشهداء في لبنان 2750، وأصيب أكثر من 12600 آخرين بجروح، وفقًا لبيانات لبنانية رسمية.

وفي غزة، استشهد ما لا يقل عن 43 ألفا معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لإحصاءات وزارة الصحة في القطاع.