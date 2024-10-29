إحياء الذكرى الـ68 لشهداء مجزرة كفر قاسم

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - شارك عدد من أهالي كفر قاسم وجمهور من المجتمع العربي بينهم رئيس وأعضاء بلدية كفر قاسم واللجنة الشعبية وقيادات من الأحزاب والحركات السياسية وعدد من الناشطين السياسيين والمجتمعيين، صباح أمس الإثنين، في المسيرة السنوية إحياء للذكرى الـ68 لشهداء مجزرة كفر قاسم.
انطلقت المسيرة من ميدان مسجد أبو بكر الصديق، وجابت شوارع عدة في مدينة كفر قاسم وانتهت في مكان النصب التذكاري لشهداء مجزرة كفر قاسم.
وارتدى المشاركون القمصان السوداء والتي كتب عليها "الذكرى الـ68 لمجزرة كفر قاسم، ثمانية وستون عامًا والجرح لا يزال نازف".
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