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إحياء الذكرى الـ68 لشهداء مجزرة كفر قاسم

10/29/2024 4:15:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - شارك عدد من أهالي كفر قاسم وجمهور من المجتمع العربي بينهم رئيس وأعضاء بلدية كفر قاسم واللجنة الشعبية وقيادات من الأحزاب والحركات السياسية وعدد من الناشطين السياسيين والمجتمعيين، صباح أمس الإثنين، في المسيرة السنوية إحياء للذكرى الـ68 لشهداء مجزرة كفر قاسم.

انطلقت المسيرة من ميدان مسجد أبو بكر الصديق، وجابت شوارع عدة في مدينة كفر قاسم وانتهت في مكان النصب التذكاري لشهداء مجزرة كفر قاسم.

وارتدى المشاركون القمصان السوداء والتي كتب عليها "الذكرى الـ68 لمجزرة كفر قاسم، ثمانية وستون عامًا والجرح لا يزال نازف".

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