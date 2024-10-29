سعد يدين قرار كنيست الاحتلال بحظر عمل الأونروا

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أدان رئيس الاتحاد العربي للنقابات والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إقرار الكنيست الإسرائيلية القانون الذي يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، داخل إسرائيل.
وأضاف في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن "الأونروا" تتمتع بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة ووجودها ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لملايين اللاجئين، وخاصة في ظل الظروف الحالية.
وقال سعد، إن تشريع الكنيست سابقة خطيرة لعمل الأمم المتحدة وتحد سافر للمجتمع الدولي برمته، مشددا على أن عمل الوكالة لا يمكن الاستغناء عنه لملايين اللاجئين الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم.
وشدد، على أن القانون الإسرائيلي المصادق عليه يشكّل انتهاكا واضحا ومباشرا لميثاق وأهداف ومقاصد الأمم المتحدة وشروط العضوية فيه، واعتداءً على وكالاتها ومنظماتها، وعلى الأعراف والاتفاقيات الدولية، وانتهاكا سافرا لقرارات الجمعية العامة.
وحذر سعد من تداعيات هذا القانون على ملايين الفلسطينيين وبخاصة النازحين منهم في قطاع غزة، في ظل سياسة التجويع الممارس بحقهم، والبطالة المستفحلة منذ السابع من أكتوبر 2023 وفقدان نحو نصف مليون أعمالهم بسبب الحرب، وتراجع الخدمات المقدمة لجموع اللاجئين بسبب تراجع التبرعات للوكالة مؤخرا.
وطالب، المجتمع الدولي وبخاصة الدول الملتزمة بدفع مخصصاتها لوكالة الأونروا ضرورة الوقوق بحزم أمام هذا القانون والضغط على دولة الاحتلال بالتراجع عن القانون واحترام ولاية عمل الوكالة الدولية، واستمرار دعمها حتى تواصل عملها.
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