سعد يدين قرار كنيست الاحتلال بحظر عمل الأونروا

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أدان رئيس الاتحاد العربي للنقابات والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إقرار الكنيست الإسرائيلية القانون الذي يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، داخل إسرائيل.

وأضاف في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن "الأونروا" تتمتع بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة ووجودها ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لملايين اللاجئين، وخاصة في ظل الظروف الحالية.

وقال سعد، إن تشريع الكنيست سابقة خطيرة لعمل الأمم المتحدة وتحد سافر للمجتمع الدولي برمته، مشددا على أن عمل الوكالة لا يمكن الاستغناء عنه لملايين اللاجئين الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم.

وشدد، على أن القانون الإسرائيلي المصادق عليه يشكّل انتهاكا واضحا ومباشرا لميثاق وأهداف ومقاصد الأمم المتحدة وشروط العضوية فيه، واعتداءً على وكالاتها ومنظماتها، وعلى الأعراف والاتفاقيات الدولية، وانتهاكا سافرا لقرارات الجمعية العامة.

وحذر سعد من تداعيات هذا القانون على ملايين الفلسطينيين وبخاصة النازحين منهم في قطاع غزة، في ظل سياسة التجويع الممارس بحقهم، والبطالة المستفحلة منذ السابع من أكتوبر 2023 وفقدان نحو نصف مليون أعمالهم بسبب الحرب، وتراجع الخدمات المقدمة لجموع اللاجئين بسبب تراجع التبرعات للوكالة مؤخرا.

وطالب، المجتمع الدولي وبخاصة الدول الملتزمة بدفع مخصصاتها لوكالة الأونروا ضرورة الوقوق بحزم أمام هذا القانون والضغط على دولة الاحتلال بالتراجع عن القانون واحترام ولاية عمل الوكالة الدولية، واستمرار دعمها حتى تواصل عملها.