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العالول يدعو المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بإلغاء قوانينها العنصرية ضد الأونروا

10/29/2024 4:15:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - دعا نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول "المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلزام إسرائيل بإلغاء قانون يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، خاصة في القدس المحتلة، ويهدف إلى إلغاء الامتيازات والحصانات الممنوحة لها منذ عام 1949".

وحذر العالول "من التداعيات السلبية لهذا القانون على دور "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس".

وأكد أن "هذا القانون يعكس نية إسرائيل الممنهجة لإنهاء دور "الأونروا" واستبدالها بوكالات أخرى، في خطوة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإلغاء حقهم في العودة".

وأضاف: "أن حق اللاجئين في العودة مكفول بالقانون الدولي، ولا يمكن إسقاطه أو تجاوزه بالإجراءات الإسرائيلية".

وأشار العالول إلى أن "هذا القانون يشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، واعتداءً على وكالاتها ومنظماتها، ويتعارض مع القرارات الدولية ذات الصلة بحماية المؤسسات الأممية ومنشآتها، وعلى رأسها قرار تأسيس "الأونروا" رقم 302، والقرار الأخير لمجلس الأمن الذي يدعو إلى حماية المؤسسات الإنسانية والعاملين فيها".

ونبّه إلى أن "هذه الخطوة الإسرائيلية، تهدد الحلول السياسية الممكنة، وتقوّض السلام والأمن الإقليميين، كما تمسّ حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتعرقل الجهود الإنسانية التي تلعب "الأونروا" دوراً رئيسياً فيها، في أماكن عملها".

ودعا "المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لإفشال المخططات الإسرائيلية، الرامية إلى تقويض ولاية الأونروا"، مطالباً "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بدعم "الأونروا" سياسياً ومالياً لضمان استمرار عملها، مؤكداً على أن "حماية ولاية "الأونروا" تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً، لحين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194.

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