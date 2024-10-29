الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط: الحاجة ملحة لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) برشلونة / PNN - أكد وزراء خارجية المنطقة الأورومتوسطية، على الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوصيل الإمدادات الإنسانية المستدامة والكافية إلى جميع المناطق.

واستنكر البيان الصادر عن الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط، الأردن والاتحاد الأوروبي، عقب اختتام المنتدى الإقليمي التاسع له في مدينة برشلونة الاسبانية، الهجمات الإسرائيلية المستمرة ضد شمال غزة.

وأكدوا وجوب ضمان آلية مستدامة لتوصيل الإمدادات الإنسانية دون انقطاع أو عوائق إلى جميع أنحاء القطاع ، واستئناف جميع الخدمات الأساسية هناك.

كما شددوا على ضرورة حماية المستشفيات، والمدارس، والمرافق الطبية، والعاملين في مجال الصحة، فضلا عن مرافق الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية، وعمالها، وفقا للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأعربوا عن قلقهم من النزوح القسري داخل غزة، وتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية، والذي تسبب في استشهاد واصابة العشرات، مؤكدين رفضهم لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم.

وشدد البيان المشترك على الدور الذي لا غنى عنه ولا يمكن الاستعاضة عنه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والتأكيد على الحاجة إلى دعمها سياسيا وماليا، للسماح لها بالوفاء بتفويضها من قبل الأمم المتحدة، محذرين من خطورة المصادقة على قانون يحظر عملها.

وأكد وزراء الخارجية على المسؤولية الجماعية لتحقيق حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمرجعيات المتفق عليها.

وأعربوا عن دعمهم لعقد مؤتمر لتحقيق السلام العادل وحل الدولتين، بالإشارة إلى الاجتماع الذي عقد على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بعنوان "الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار للسلام العادل والشامل".

وشددوا على الحاجة الملحة لوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض حل الدولتين، بما في ذلك بناء المستعمرات، وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي،

وعلى ضرورة احترام الوضع الراهن التاريخي للأماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك الوصاية الهاشمية.