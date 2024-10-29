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لبنان: 63 شهيدا وعشرات الجرحى في عدوان الاحتلال على بعلبك

10/29/2024 4:15:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN - أفادت وزارة الصحة اللبنانية، أن 63 مواطنا لبنانيا استشهدوا وأصيب العشرات بجروح، جراء عدوان الاحتلال الاسرائيلي على مدينة بعلبك وبلداتها في البقاع، يوم أمس الاثنين.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة استهدفت مدينة بعلبك وبلدات شمسطار، الحلانية، بريتال، طاريا، الحفير، العلاق، يونين، الرام، حدث بعلبك وثكنة غورو.

واستهدفت طائرات الاحتلال اليوم الثلاثاء، بلدات الخيام، الجميجمة، قليا، السريرة، الدوير، جباع، شقرا، الناقورة، علما الشعب، جبل اللبونة جنوب لبنان.

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